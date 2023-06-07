ЦБ зафиксировал рост числа фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы

После запуска Центробанком (ЦБ) антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) в России ежедневно стали открывать около 1 тыс. компаний. Это на 15% больше, чем до создания сервиса, сообщил РБК директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. По его словам, около половины новых фирм приходится на так называемые однодневки.

«Мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону»,— рассказал господин Ясинский.

Он утверждает, что ЗСК быстро реагирует на появление «однодневок», и любая из них может попасть в красную зону даже без проведения финансовых операций. В основном при анализе обращают внимание на платежную информацию, а также на аффилированность с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных операций.

«Платформа ЗСК сейчас практически в режиме реального времени выявляет такие компании, но пока нет механизма, который бы не позволял вновь такие компании регистрировать»,— добавил Илья Ясинский.

«Знай своего клиента» — платформа ЦБ, которая распределяет всех российских юрлиц и ИП по уровням риска. Сервис работает по принципу светофора. Зеленый индикатор присваивается благонадежным клиентам, желтый — тем, у которых есть тревожные факторы в деятельности, красный — клиентам, которые проводят незаконные операции.

В конце марта ЦБ сообщал, что объем подозрительных операций в банковском секторе за 2022 год составил 100 млрд руб.— на 5% меньше, чем годом ранее. По версии регулятора, этому способствовало внедрение ЗСК. Как следует из отчетности регулятора, незаконный вывод средств за рубеж составил 36 млрд руб., что стало минимальным показателем за весь период наблюдения и на 16% меньше, чем годом ранее.

Подробности — в материале «Ъ» «Исполнено — с листа долой».

Лаура Кеффер