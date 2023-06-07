Британия осталась без китайских «полицейских участков»

Британские власти рассказали о результатах расследования потенциальной деятельности неофициальных представительств китайских правоохранительных органов, о существовании которых сообщали правозащитники. По данным властей, сейчас такие представительства, которым уже дали название «тайные полицейские участки», прекратили свою деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Неофициальные представительства органов общественного порядка Китая, которые в прошлом году правозащитники выявили на территории Великобритании, больше не действуют. Такое заявление сделал министр по вопросам безопасности Великобритании Том Тугендхат в письменном ответе на запрос, связанный с данными правозащитной организации Safeguard Defenders.

В октябре прошлого года издания ряда европейских стран заговорили о существовании в мире неофициальных представительств правоохранительных органов КНР, которые СМИ назвали «тайными полицейскими участками». О начале расследования деятельности таких участков с разницей в несколько дней заявили министерства внутренних дел Германии и Нидерландов. Тогда же власти КНР начали опровергать сообщения прессы или заявлять о более или менее невинном характере деятельности подобных структур. Предназначены они были якобы для продления срока действия паспортов и прав на управление автомобилем или для содействия в получении иных услуг от китайских органов власти.

Тем не менее в декабре минувшего года представители правозащитной организации Safeguard Defenders заявили, что в мире существуют более 100 неофициальных «полицейских участков».

По данным правозащитников, задачи сотрудников таких участков заключаются вовсе не в предоставлении гражданам КНР госуслуг, а в контроле над проживающими за рубежом китайцами, выявлении диссидентов, слежке и даже давлении на них. Кроме того, в задачи таких отделений входит и организация (часто с помощью незаконных методов) возвращения в КНР разыскиваемых китайскими властями граждан.

Уже в нынешнем году ФБР США сообщило об аресте двух граждан Китая по обвинению в управлении китайским «секретным полицейским участком» в Нью-Йорке.

Министерство внутренних дел провело проверку на предмет существования неофициальных структур КНР в Великобритании. Как сообщил министр Тугендхат, британская полиция прошла по всем адресам, указанным правозащитниками, в Кройдоне, Глазго и Хендоне. «Я могу подтвердить, что на сегодня они не выявили никаких признаков незаконной деятельности по этим адресам со стороны китайского государства»,— заявил министр, добавив, что внимание полиции и общественности к этому вопросу явно оказало «эффект подавления любых административных функций, которые могли осуществляться в этих местах».

При этом господин Тугендхат подчеркнул, что эти «полицейские участки» были учреждены без разрешения британских властей, а «их присутствие, независимо от того, насколько незначительную административную деятельность они осуществляли, беспокоили и пугали тех, кто покинул Китай в поисках безопасности и свободы».

В ходе проверки МИД Великобритании заявил посольству Китая, что любые функции, осуществляемые этими «полицейскими участками» в Великобритании, неприемлемы и что такие учреждения не должны там работать. По словам Тома Тугендхата, посольство ответило, что «все подобные участки закрыты навсегда».

Между тем на запрос агентства Reuters по поводу слов министра Тугендхата в посольстве Китая в Лондоне ответили следующее: «Так называемых "зарубежных полицейских участков" просто в природе не существует. Факты доказывают, что так называемые "зарубежные полицейские участки" — полнейший политический вымысел и политики, которые спекулируют на этой теме, просто занимаются политическими манипуляциями».

Алена Миклашевская