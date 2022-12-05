Китайские власти создали и контролируют более 100 представительств органов общественного порядка, которые действуют — не всегда легально — по меньшей мере в 53 странах мира. Об этом сообщила правозащитная организация Safeguard Defenders, опубликовавшая доклад под названием «Надзор и принуждение». Главная задача этой сети — контролировать граждан Китая, находящихся за границей, а также добиваться разными методами — тоже не всегда законными — того, чтобы разыскиваемые китайскими властями граждане, в том числе диссиденты, возвращались в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Невская, Коммерсантъ Фото: Екатерина Невская, Коммерсантъ

Опубликованный 5 декабря доклад «Надзор и принуждение» (.pdf) правозащитной организации Safeguard Defenders является продолжением расследования о деятельности созданных китайскими властями «полицейских участков» на территории других стран мира. В первых двух частях правозащитники рассказывали о практике насильственного возвращения в Китай людей, которые у себя на родине обвиняются в каких-либо преступлениях и считаются бежавшими от правосудия. Также они описали (.pdf) создание за рубежом целой сети «полицейских участков» , которые взяли на себя функции по розыску и возвращению беглецов. Нынешний доклад дополняет данные о количестве и местонахождении таких участков и подробно знакомит с принципами их работы.

Авторы доклада подчеркивают, что все собранные ими данные содержатся в открытых источниках, в первую очередь на официальных страницах китайских ведомств. Сотрудники Safeguard Defenders приводят данные еще о 48 «полицейских участках» в дополнение к тем 54, о которых сообщали в предыдущем докладе. Таким образом, общее число участков составляет не менее 102. Действуют они в 53 странах, где есть большие китайские сообщества, включая США, Великобританию, Испанию, Италию, Францию, Германию, Канаду, Россию, Украину.

Самое большое количество таких представительств находится в Италии — 11. В некоторых государствах правозащитникам удалось установить конкретные города, где расположились подобные участки. В некоторых странах, как, например, в России, Греции, Израиле и ряде других, города не установлены.

По данным правозащитников, первые такие структуры стали появляться за пределами Китая в феврале 2016 года. Все они оформляются как подразделения управлений общественной безопасности в самом Китае: в Наньтуне, Вэньчжоу, Цинтяне и Фучжоу.

Как утверждают китайские власти, эти структуры тесно сотрудничают с посольствами и консульствами Китая в конкретных странах и существуют для того, чтобы помогать гражданам КНР за рубежом в выполнении ряда «бюрократических процедур», таких как продление паспорта или водительского удостоверения, оказание юридических услуг и т. п.

Однако правозащитники утверждают, что на самом деле они используются, чтобы «преследовать китайских граждан за рубежом, угрожать им, запугивать и принуждать вернуться в Китай для суда».

В докладе приводятся примеры, когда вместо того, чтобы добиваться экстрадиции людей по стандартным международным процедурам, их либо силой заставляют вернуться, либо выманивают в ту страну, откуда соотечественника легче репатриировать, либо просто похищают и вывозят.

После возвращения в Китай такие люди часто просто исчезают, отмечают правозащитники. По официальным данным китайского правительства, всего за один год с апреля 2021 по апрель 2022 года они «вернули» в страну 210 тыс. таких беглецов. В их числе и те покинувшие Китай чиновники, которых власти обвинили в коррупции и в отношении которых по инициативе главы КНР Си Цзиньпина была развернута операция «Охота на лис» для их возвращения в страну для суда.

Как отмечается в докладе, некоторые из «полицейских участков» за рубежом создаются с официального разрешения принимающей страны. Однако многие страны не давали согласия на подобную деятельность на своей территории, и в таких случаях Китай «использует существующие механизмы полицейского сотрудничества в этой области для достижения своих скрытых целей», отмечают Safeguard Defenders. После публикации предыдущей части доклада правозащитников власти по меньшей мере 12 стран, включая Канаду, Германию и Нидерланды, начали расследования на основании изложенных фактов. В Safeguard Defenders надеются, что новые факты станут поводом для аналогичных расследований и в других странах.

Алена Миклашевская