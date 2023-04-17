ФБР арестовало двух «агентов тайной полиции КНР» на территории США

Федеральное бюро расследований США арестовало двух жителей Нью-Йорка китайского происхождения по подозрению в работе на власти КНР и преследовании китайских диссидентов на территории США. ФБР полагает, что Лю Цзянван и Чен Цзинпинь, оба гражданина США, управляли «тайным полицейским участком» КНР в Нью-Йорке. В число подозреваемых входят еще несколько десятков человек.

Власти США считают, что арестованные управляли сетью агентов правительства КНР, которые оказывали давление на китайских диссидентов, живущих в Нью-Йорке, чтобы заставить их молчать или вынудить вернуться на родину, где их могли ждать репрессии. «Сегодняшние обвинения являются ответом КНР — мы знаем, что вы делаете, и мы не дадим вам делать это в США,— заявил прокурор Бруклина Бреон Пис.— Нам не нужна секретная полиция в нашем прекрасном городе».

Обвинения были выдвинуты по результатам расследования деятельности «тайной полиции КНР за рубежом», которое проводят власти не только США, но и ряда других стран — Германии, Нидерландов, Ирландии, Канады. По данным правозащитной организации Safeguard Defenders, по всему миру действует около 50 подобных «полицейских участков», в том числе в Греции, Италии, Франции, Испании и Португалии. Как отмечают в Safeguard Defenders, их сотрудники оказывают давление на китайцев, которые разыскиваются в КНР как подозреваемые в уголовных или политических делах, оказывают поддержку в проведении полицейских операций на чужой территории и т. д.

Евгений Хвостик