Китаю можно только верить

В марте китайская полиция провела обыски и задержания сотрудников аудиторской компании Mintz. В апреле полицейские нагрянули в офис Bain. А источники Financial Times (FT) сообщают, что обыску подвергся и офис крупнейшей в стране сети экспертов Capvision. Все эти компании — американские. И на первый взгляд может показаться, что так китайские власти просто мстят за санкции США. Но на самом деле все эти обыски — часть куда более продолжительного тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейские возле посольства США в Пекине

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Полицейские возле посольства США в Пекине

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Компании вроде Bain, Mintz и Capvision помогают своим клиентам понять, как устроен бизнес, в который они намерены вложить свои деньги. И неотъемлемая часть услуг таких компаний — проверка надежности объекта для инвестиций, его цепочек поставок, а также корпоративного управления. А работа сотрудников компаний, выполняющих комплексную проверку бизнеса, зачастую напоминает работу частных детективов или разведчиков, ведь им необходимо получить ту информацию, которой нет в открытых источниках.

Власти Китая всегда пристально следили за деятельностью таких компаний в стране. Однако в то же время они понимали, насколько важна работа зарубежных проверяющих компаний,— без них не будет и иностранных инвестиций, столь желанных для китайской экономики.

И как отметил один из представителей сектора в разговоре с Financial Times, при Ху Цзиньтао, предшественнике нынешнего китайского лидера, в отношениях между властями и западными аудиторами сохранялся некий баланс: «Долгое время до прихода Си Цзиньпина к власти существовало молчаливое понимание ситуации: они знали, что мы делаем, но при этом понимали, что такие шпионские компании были привратниками инвестиций».

Когда лидером КНР стал Си Цзиньпин, ситуация изменилась. Руководство страны постепенно ужесточало законодательство, все сильнее защищая данные о китайских гражданах и компаниях. А на прошлой неделе была расширена зона действия закона о шпионаже: теперь его нарушением может считаться получение и распространение информации из «любых документов, баз данных, материалов и статей, касающихся национальной безопасности и ее интересов». То есть вообще любой информации, которую власти Китая сочтут запретной для иностранных лиц.

По словам одного из источников FT, работающего в сфере комплексной проверки, правительство Китая «создало целую паутину красных линий, в которых можно очень легко запутаться». По его словам, после того как США ввели ряд санкций против Китая за использование принудительного труда уйгуров из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), спрос на проверку цепочек поставок среди клиентов значительно вырос. «Но Пекин велит нам не касаться этой темы»,— заявил источник.

Как утверждают сразу несколько источников газеты, обыск в офисе Mintz и задержание сразу пятерых китайских граждан, работавших на американскую компанию, были связаны именно с проверкой цепочки поставок из СУАР.

В самой Mintz отказались комментировать информацию о причинах рейда полиции.

Столь суровое регулирование деятельности иностранных проверяющих компаний в конце концов может отпугнуть почти всех иностранных инвесторов. «А может, в этом и заключается их задумка,— цитирует FT главу одной из консалтинговых компаний в Пекине.— Перекрыть инвестиции, чтобы государство могло вернуться на сцену и лишить инвесторов возможности что-либо решать».

Кирилл Сарханянц