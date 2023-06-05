Минобороны РФ заявило о начале крупномасштабного наступления Украины на южнодонецком направлении

Украина с утра 4 июня начала крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны РФ в ночь на 5 июня. Утверждается, что «на одном из передовых пунктов управления на данном направлении» находился начальник Генштаба Валерий Герасимов. Минобороны заявило, что украинской армии не удалось достичь своих целей.

Как утверждает российское военное ведомство, вооруженные силы Украины ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие воинские части и подразделения. Было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел»,— говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Украинские власти неоднократно в течение последних месяцев заявляли о планах по широкомасштабному контрнаступлению. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сроки контрнаступления утверждены. 2 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон и другие западные союзники Киева передали Украине все вооружения, необходимые для контрнаступления.

Подробнее о контрнаступлении — в материале «Ъ» «Запад на фронте ждет перемен».