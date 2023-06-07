«Совесть, как известно, лучший контролер»

Метиловый спирт возьмут под дополнительный контроль. Минпромторг обещает новый пакет мер в ответ на массовое отравление суррогатным алкоголем в Поволжье. После употребления напитка «Мистер Сидр» в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях, а также Удмуртии погибли 30 человек. В самом напитке, по результатам экспертизы, был обнаружен метанол, а также примеси этилбутирата. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблема не только в техническом регулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России новое чрезвычайное происшествие с трагическими последствиями. Можно смело предположить, что если бы не Украина, это была бы новость номер один. Более того, к большому сожалению, это не первое подобное событие. Граждане потребляли пойло сомнительного качества, однако дешевое и более-менее приятное на вкус. Где-то там его разливали, и вот: или производители решили сэкономить, или партнеры по бизнесу что-то не то поставили. Как бы то ни было, на сегодня уже по меньшей мере 30 смертельных случаев. Началось все с Ульяновска. При этом бизнес, как нетрудно догадаться, был успешным. Продукция много где продавалась, и уже в других регионах также фиксируются трагические последствия.

При этом следует обратить внимание на то, что нынешняя история несколько отличается от случившегося в Иркутске в декабре 2016 года, когда погибли 76 человек. Тогда пили то, что пить не следует — лосьон-концентрат для принятия ванн «Боярышник». А сейчас это вполне себе легальный напиток из торговой сети, причем, видимо, с официально зарегистрированным товарным знаком.

Что там было у них с документами, сложно сказать доподлинно — что-то было, а чего-то не было. Где-то, возможно, договорились, как у нас нередко водится. Да и кто из продавцов в рознице будет внимательно изучать бумаги, когда товар нарасхват, и вроде никто не жалуется. И вот так и жили: одни пили, другие зарабатывали, пока не произошло указанное выше ЧП.

Естественно, событие вызвало большой общественный резонанс. Как обычно в таких случаях бывает, появилось огромное число различных предложений, что еще нужно запретить, чтобы исключить впредь такие ситуации. Нет смысла на этом подробно останавливаться.

Но вот что хочется сказать: сейчас вроде бы не 90-е годы, законы в большинстве своем приняты, контрольных органов столько, что можно сбиться со счету. Сертификаты, разрешения, санэпидстанция, пожарный и иной надзор — все это есть, а люди травятся. Ответ очень простой: проблемы России не только в дураках и дорогах, но и, скажем, в безразличии населения и, как результат, коррупции. Самые жесткие законы компенсируются возможностью их избирательного применения.

Затем нужно выделить наличие в большом количестве так называемого маргинального класса, который с удовольствием все это потребляет. А это следствие бедности и социальной неустроенности. В результате получаем очередное ужесточение правил торговли, разработку новых требований к обороту этилового спирта, а также дополнительные наказания для бизнеса — всем этим делу не помочь.

Проблема лежит в совсем другой плоскости — социальной. К каждому ларьку контролера не поставить. Особенно когда к нему не зарастает народная тропа за дешевым алкоголем, которая с удовольствием потребляет продаваемую продукцию. Пользуются недобросовестные предприниматели слабостью народной. И это тоже вызывает вопросы, ибо совесть, как известно, лучший контролер. Если ее нет, это плохо не только с моральной точки зрения, но еще и опасно.

Собственно говоря, что такое патриотизм? Это в первую очередь когда людям не все равно, что происходит вокруг. И, кроме того, подобные чувства атрофируются, когда за тебя думает и решает кто-то другой, например, начальство. Все это чревато застойными явлениями и вот такими негативными результатами, как отравления лосьоном для ванн и газированным напитком с малым содержанием алкоголя.

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