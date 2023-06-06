«Самарский продукт» травит Россию

Крупные партии «смертельного» напитка обнаружены в нескольких регионах Поволжья. Он производился на частном пивоваренном заводе «Варка». Два года назад министерство промышленности и торговли Самарской области присвоило бренду звание «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». На ситуацию отреагировали депутаты Госдумы. Представитель ЛДПР Ярослав Нилов предложил при производстве метанола придавать ему характерные цвет и запах, а также проверять документы, по которым спиртное передают на реализацию в розницу. Депутат Александр Хинштейн назвал ситуацию результатом обычной для региона ­коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жертвы отравления спиртным зафиксированы в четырех регионах Поволжья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Жертвы отравления спиртным зафиксированы в четырех регионах Поволжья

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минздрав Ульяновской области сообщил, что общее число отравившихся «Мистером Сидром» превысило 50 человек, из них 20 скончались. Больше всего отравлений, 37 случаев, зафиксировано в Димитровграде, там не удалось спасти 11 человек. Как сообщила во вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона и.о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева, среди отравившихся на сегодня двое несовершеннолетних и одна беременная. Состояние всех пострадавших варьируется от средней степени тяжести до тяжелого. Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек, в том числе 18 реанимационных. По словам главы регионального минздрава, из московского Федерального медико-биологического агентства России в регион прибыл токсиколог, также проводятся телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.

В Самарской области, по данным минздрава региона, погибли семь человек. Под наблюдением мед­работников в медучреждениях сейчас 13 пациентов. В Новокуйбышевске Самарской области погибшие женщины пили «Мистер Сидр» со вкусом «Голубая лагуна». Они умерли дома до приезда скорой. Тела еще двух погибших нашла их дочь, самарская студентка. В квартире она увидела пустые бутылки «Мистера Сидра». Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщило о двух жертвах отравления, еще четыре человека пострадали. Еще один человек скончался в Удмуртии. Заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук рассказала о смерти 20летнего молодого человека в ижевской ГКБ № 6. Случаи отравления алкоголем также зафиксированы в Пензенской области, в том числе среди несовершеннолетних девушек.

Почти 14 тыс. л «Мистера Сидра» изъято на складах и магазинах в Удмуртии, сообщает МВД.Крупные партии обнаружены в Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях. Напиток «Мистер Сидр» обнаружили и изъяли в Москве и в Челябинской ­области.

МВД России по Ульяновской области отправило изъятое спиртное на физико-химического исследование. По результатам 14 экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Дубовицкая сообщила на заседании штаба, что организованные ведомством проверки показали, что руководители и владельцы торговых точек, в которых реализовывался опасный напиток, «реализуют продукцию при отсутствии каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безо­пасность напитка»: «Не было деклараций о безопасности продукции, не было сертификатов, не было товарно-транспортных сопроводительных документов, которые позволили бы отследить поставки продукции». Госпожа Дубовицкая также отметила, что предварительные исследования отобранных проб показали, что «слабоалкогольный напиток не имеет превышений содержания метанола, метанол в исследованных пробах в норме», но исследования иных химических показателей, сивушных масел и солей тяжелых металлов, продолжаются.

Контрафактный алкоголь, от которого умерли десятки жителей Поволжья, производили на частном пивоваренном заводе «Варка», основанном в 2020 году в селе Винтай Самарской области. Министерство промышленности и торговли Самарской области год спустя присвоило бренду звание «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Поставщик — индивидуальный предприниматель Гусейнов Анар Афат Оглы, он задержан.

На массовые отравления жителей Поволжья отреагировали и депутаты Госдумы РФ.Представитель ЛДПР Ярослав Нилов предложил в своем Telegram-канале проверять не только само производство и технологию изготовления спиртного, но и документы, по которым на предприятия розничной торговли отдают напитки на реализацию. «Окрашивание метанола и придание ему характерного запаха нужно делать уже на стадии производства, чтобы с завода-изготовителя уходили уже на 100% „маркированные“ партии»,— отметил политик, добавив, что с соответствующим предложением он обратился к главе Минпромторга Денису ­Мантурову.

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Хинштейн назвал ситуацию «результатом обычной для региона коррупции, позволяющей работать подобным горе-предпринимателям». Политик выяснил, что предприниматель Анар Гусейнов уже попадался на реализации контрафактного алкоголя. Однако в прошлом году судья Арбитражного суда Самарской области Татьяна Матюхина заменила бизнесмену штраф на предупреждение. Политик направил запросы о проведении проверки в отношении судьи Татьяны Матюхиной и привлечении ее к ­ответственности.

Андрей Сазонов; Сергей Титов, Ульяновск