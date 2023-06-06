Кризис входит в привычку

Всемирный банк (ВБ) опубликовал традиционное полугодовое обновление прогноза развития мировой экономики — выход из затяжного кризиса, начавшегося с пандемии COVID-19 и усиленного ростом геополитической нестабильности из-за военной операции РФ на Украине, вновь затягивается. Оценки замедления глобального роста становятся мягче, но перспективы его окончания по-прежнему туманны и сдвигаются во все более отдаленное будущее. Так, прогноз роста мировой экономики на 2023 год повышен до 2,1% с ожидавшихся в январе 1,7%, но одновременно снижен до 2,4% (с 2,7%) на 2024 год. Прогноз ВБ для России не изменился после пересмотра в апреле: это снижение ВВП на 0,2% в 2023 году и рост на 1,2% в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aly Song / Reuters Фото: Aly Song / Reuters

Обновленный прогноз развития глобальной экономики от Всемирного банка «Global Economic Prospects» фиксирует новый «сдвиг вправо» перспектив выхода из состояния неопределенности: «по прошествии трех лет с начала коронавирусной рецессии — самой продолжительной со Второй мировой войны — состояние мировой экономики остается спутанным и она испытывает глубокий дефицит ресурсов, необходимых для прогресса в борьбе с бедностью и изменениями климата и для развития человеческого капитала», отмечает в предисловии к документу главный экономист ВБ Индермит Гилл. Доклад ВБ описывает это как совокупный результат пандемии COVID-19 и глобальной нестабильности, вызванной военной операцией РФ на Украине, а усугубляет ситуацию ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками.

В результате устойчивость экономического развития, надежды на которую подавали превышавшие ожидания темпы роста в ряде крупных экономик, включая Китай и США, теперь, по оценкам ВБ, снижается.

Это заставляет аналитиков ВБ повышать оценки краткосрочных перспектив (сценарий «быстрого падения и быстрого восстановления» становится все менее реалистичным), одновременно снижая планку среднесрочных прогнозов. Так, прогноз роста мировой экономики на 2023 год повышен до 2,1% с ожидавшихся в январе 1,7%, но одновременно снижен до 2,4% (с 2,7%) на 2024 год. Та же динамика просматривается в оценках развития ведущих экономик мира: прогноз роста ВВП США на 2023 год повышен до 1,1% (0,5% в январском прогнозе), на 2024-й — понижен до 0,8% с 1,6%. ВВП зоны евро, как ожидают теперь в ВБ, вырастет на 0,4% в 2023 году (прежний прогноз — стагнация) и на 1,3% в 2024 году (1%). Прогноз экономики КНР улучшен до 5,6% с 4,3%, на следующий — понижен до 4,6% с 5%.

Ожидания ВБ от российской экономики с января не изменились — это снижение ВВП на 0,2% в 2023 году и рост на 1,2% в 2024 году.

Также не затронуло «растягивание» кризиса прогнозы на 2025 год: ВБ ждет, что экономика США вырастет на 2,3%, еврозоны — также на 2,3%, Китая — на 4,4%, рост ВВП РФ замедлится до 0,8%.

Способствует пролонгации неопределенности и глобальная борьба с инфляцией, разгону которой способствовал отложенный спрос в пандемию, реализовавшийся в условиях отстающего восстановления цепочек поставок. В 2022 году ситуацию усугубили новые торговые ограничения, вызванные уже геополитической перестройкой глобального мира. Повышение ставок крупнейшими центробанками, включая ФРС США и ЕЦБ, увеличивает стоимость заимствований, способных финансировать восстановление, а глобальная инфляция оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Ее постепенное снижение, в котором уверены аналитики ВБ, будет обеспечено не только ослаблением роста цен на сырьевые товары, но и снижением глобального спроса, что, в свою очередь, будет также тормозить экономическое развитие. Тем не менее темпы базовой инфляции во многих странах, вероятно, будут оставаться выше доковидных уровней и после 2024 года, отмечают в ВБ.

Олег Сапожков