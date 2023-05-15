Обход вместо запрета

Участники завершившейся на прошлой неделе встречи министров финансов и глав центробанков стран G7 призвали рассматривать трансграничные операции в свете не только экономической эффективности, но и «экономической устойчивости». Это касается в первую очередь диверсификации поставок — в том числе «чистой» энергии, для чего планируется создание партнерства стран, выступающих за «устойчивые и инклюзивные цепочки поставок». Фактически речь идет о снижении зависимости развитых стран от торговли с Китаем и частичной переориентации на другие развивающиеся страны (в частности, Вьетнам и Мексику), а также о поиске альтернативных источников сырья (в том числе редкоземельных металлов, где на Китай приходится более 60% глобального экспорта). Формально в заявлении Китай даже не упоминается, хотя канцлер Германии Олаф Шольц уже заявил о необходимости снижения рисков без нарушения связей на фоне растущей конкуренции с КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Едовина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Нынешний уровень взаимной торговли и европейских стран, и США с Китаем не позволяет вводить какие-либо секторальные ограничения в отношении его экспорта — это усилит давление на инфляцию, да и риски ответных мер также могут быть значительными. Исключение составляют поставки отдельных видов высокотехнологичной продукции — тех же чипов (их основными производителями остаются Тайвань и Южная Корея) — и инвестиции в их производство. Увеличение же пошлин по широкому кругу товаров, предпринятое администрацией Дональда Трампа c 2018 года, привело к частичному переносу производств, однако так и не сократило дефицит в двусторонней торговле КНР и США.

Обеспокоены в G7 и высокой долговой нагрузкой развивающихся стран (проблема обострилась из-за удорожания заимствований — реструктуризация долга обсуждается для Шри-Ланки и нескольких африканских стран), и ростом влияния Китая как глобального кредитора. Впрочем, развитые страны — преимущественно нетто-импортеры капитала, что затрудняет для них контроль над потоками инвестиций.

Попытка создать новые правила торговли для «большой семерки» и стран ЕС (условно, блока развитых стран) может оказаться более успешной, особенно на фоне заблокированной работы ВТО, и позволяет обойти и главное разногласие, существующее в рамках организации,— США требуют от Китая большей подотчетности в объемах госсубсидирования компаний, Китай же выступает против «дискриминационных» практик, закрепленных в актах по борьбе с инфляцией и акте о поддержке высокотехнологичных отраслей в США. Конфликт вряд ли будет разрешен в обозримой перспективе, а менее формализованные договоренности G7, как и непрямые санкции, могут оказаться более эффективным средством в перенаправлении потоков товаров и капитала.