Берега Днепра ушли под воду

Россия и Украина проводят эвакуацию населения по Днепру после прорыва Каховской ГЭС. В близлежащих населенных пунктах объявлен режим ЧС. Новая Каховка затоплена, и дамба, по словам мэра города Владимира Леонтьева, восстановлению не подлежит. Первые сообщения о повреждениях станции появились около двух часов ночи 6 июня. Экстренные службы сообщали о разрушении половины из 28 пролетов ГЭС. Под риском затопления оказались населенные пункты, которые расположены ниже по течению. Наибольшую опасность ситуация представляет для левого — низкого берега Днепра, который контролируется Россией. Речь идет о 22 тыс. жителях из примерно 14 населенных пунктов. Из них около 900 человек уже эвакуированы, сообщили власти региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Новокаховского городского округа Фото: Администрация Новокаховского городского округа

При этом возле Новой Каховки, где и находится плотина, уровень воды в реке поднялся выше 11 м. Об этом в интервью “Ъ FM” сообщил мэр города Владимир Леонтьев:

«Гидроэлектростанция разрушена полностью, она не подлежит никакому восстановлению в результате этого ночного обстрела. Планомерные обстрелы ГЭС шли, начиная с лета прошлого года. На прочность она испытывалась в течение многих-многих месяцев, и вот нынешний ночной удар стал последним.

Вода поднялась более 11 метров. Затоплена часть улиц города и населенных пунктов ниже по течению — это Днепряны, Корсунка. Сотрудники МЧС, полиции находятся здесь, планово осуществляется эвакуация, перевод людей в безопасные места. В городе и в городском округе паники нет.

Населенные пункты ниже по течению остались без электроэнергии по причине и разрушения опор, и того, что подстанции подтопило. Во избежание возможных поражений электрическим током мы вынуждены были ее отключить.

В худшем варианте подъем воды должен быть на 12 м. Ожидаем, что в течение 72 часов с момента прорыва она уйдет. После этого объем работ, которые придется осуществлять, грандиозный. Сейчас около 600 домов, которые подтапливаются, расселяются».

Эвакуацию со своей, правобережной стороны проводит и Украина. Из Херсона, который расположен примерно в 50 км от Новой Каховки вниз по течению, людей вывозят на спецпоезде.

Российская сторона настаивает, что ГЭС была разрушена в результате обстрелов с украинской стороны. В Киеве же говорят об ответственности Москвы. В похожем ключе высказался и глава Евросовета Шарль Мишель. В свою очередь, МИД Украины призвал созвать Совет безопасности ООН из-за инцидента.

Серьезные последствия прорыва Каховской ГЭС признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это повлияет на экологию и мирных жителей. По его словам, удар должен был нарушить водоснабжение Крыма, но в этом смысле у региона есть запас прочности, уточнил он, отвечая на вопрос “Ъ FM”:

«Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, будут и экологические последствия, и последствия иного характера, которые еще предстоит установить. Кроме того, однозначно, эта диверсия ставила в качестве одной из своих целей лишение Крыма воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, резко сокращается подача в канал. Что касается Запорожской атомной электростанции, то там есть система охлаждения. Пока мы слышали от экспертов, что никакой угрозы, опасности нет, но за детальной информацией нужно обращаться к специалистам. Для водоснабжения Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни канал, поэтому определенные наработки есть. Существует определенный запас прочности, имеется в виду уровень воды в водохранилищах. Специалисты работают».

Среди возможных последствий инцидента эксперты называют и обмеление Каховского водохранилища. Его используют в том числе для охлаждения систем Запорожской АЭС. Уровень воды в резервуаре уже серьезно снизился, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, если этот показатель упадет примерно до 12,5 м, воду не смогут продолжать закачивать:

«Дамба в Новой Каховке была серьезна повреждена, что привело к серьезному снижению уровня воды в резервуаре, который используется для охлаждения Запорожской АЭС. Отсутствие воды для охлаждения АЭС в течение длительного времени может нарушить работу аварийных дизельных генераторов. Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственной угрозы для безопасности электростанции нет. Мы следим за ситуацией каждую минуту».

Правда, на атомной электростанции РБК опровергли эту информацию. Там заявили, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС не изменился и составляет чуть больше 16,5 м. В «Росэнергоатоме», в свою очередь, уверяют, что ситуация стабильная. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил советник генерального директора концерна Ренат Карчаа:

«Вопреки бытующему мнению, вода, охлаждающая бассейны выдержки отработанного ядерного топлива, это замкнутый цикл, который не имеет непосредственной связи с тем же Каховским водохранилищем и окружающей средой. Поэтому существует несколько альтернативных источников пополнения этих бассейнов. Это очень важно, потому что кто-то считает, что эта вода охлаждает ядерный реактор. Это не так.

Система отвода тепла может пополняться несколькими альтернативными источниками, включая и артезианскую скважину, и русло реки Днепр.

Для этого нужны лишь технические средства, которые в наличии имеются. Поэтому ничего угрожающего сегодня на данный момент и, мы надеемся, и в последующем ядерной безопасности нет».

Сейчас скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище — примерно 12 см в час, сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Эксперты называют прорыв дамбы Каховского водохранилища экоцидом — это массовое уничтожение растительного или животного мира.

Но главный специалист Института экологии РУДН Владимир Тетельмин с этим не согласен: «Экоцид — это сильное слово. Понятно, что вся долина Днепра ниже по течению Каховской ГЭС окажется под водой примерно на двое-трое суток. Смоет много чего, и всю грязь, мусор, который там накопился, унесет в море.

Самое главное — то, что пострадает население. Сельскохозяйственные угодья, урожай уйдут под воду.

Что касается обнажения дна на верхнем бьефе, то это коснется 20%, то есть 80% дна все равно останутся под водой. То, что там накопилось — ил, отложения — конечно, нехорошие в смысле воздействия на человека и на животный мир. А вот берега, которые обнажатся, это небольшая территория, которую можно и очистить».

Серьезный ущерб для сельского хозяйства в регионе признал и врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, воды в каналах хватит на полтора месяца. В Днепре же в районе Запорожской АЭС ее уровень упал на 2,5 м. Господин Балицкий ожидает снижения до 7 м.

В числе вероятных трудностей — и нарушение водоснабжения Крыма. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о риске обмеления Северо-Крымского канала. При этом он уточнил, что хранилища полуострова заполнены на 80%, поэтому питьевой воды сейчас более чем достаточно.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба, Илья Сизов, Анастасия Парфенова