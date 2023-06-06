Эрдоган пообещал наступление «турецкого века» в программной речи после переизбрания

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с первой программной речью после своего переизбрания. В ней он пообещал наступление «турецкого века», а также рост экономики страны до десятой в мире. Речь приводит газета Haberturk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Турецкий век станет величайшим наследием, которое мы оставим нашим детям. Цель стать одной из десяти крупнейших экономик мира требует тяжелой работы и большого роста производства»,— сказал господин Эрдоган.

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что его кабинет министров будет заниматься не только текущими проблемами и целями, но и «дальнейшим расширением унаследованного наследия». По его словам, целью нового правительства станет развитие энергетики в Черном море, здравоохранения, образования, туризма, промышленности и автомобилестроения, а также борьба с терроризмом.

«Мы будем решительно вести непримиримую борьбу с террористическими организациями, наркоторговцами и преступными группировками. Мы снова будем в ручьях Куди, Габар, Тендюрек, Беслер. Мы никогда не оставим эти места террористам»,— сказал он.

Господин Эрдоган также пообещал снизить инфляцию в Турции до однозначных показателей. Он затронул тему восстановления пострадавших от землетрясения регионов, в том числе строительства новых домов и развития экономики и культуры. Президент также анонсировал внесение проекта поправок к конституции страны в парламент в скором времени.

Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий Партию справедливости и развития, набрал на выборах свыше 52% голосов. Первый тур состоялся 14 мая, второй — 28 мая. Основным соперником господина Эрдогана был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу. 3 июня Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность на новый срок.

Господин Эрдоган ранее говорил, что в течение нового срока одной из основных его задач станет разработка нового варианта конституции. Прошлый приняли в 1982 году.

О новом правительстве Турции — в материале «Ъ» «В кабинет без очереди».

Олеся Павленко