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Коммерсантъ FM
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Эрдоган назвал основной задачей в случае переизбрания разработку новой конституции Турции

Разработка новой конституции Турции останется главной задачей для Реджепа Тайипа Эрдогана в случае переизбрания на пост президента. Он считает, что нужно «освободиться от наследия» времен госпереворота: после захвата власти военными в 1980-е была принята новая конституция, которая с изменениями действует до сих пор.

«Одной из основных задач остается новая конституция. Мы проведем оценку внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу. Будет диалог и между партиями, поиск консенсуса. Если они выступят с предложениями, мы их проанализируем»,— сказал господин Эрдоган телеканалу TPT (перевод ТАСС).

Действующий президент обещает «полное преображение» Турции в случае переизбрания по итогам второго тура, который состоится 28 мая. По его словам, многие противники, станут «политическими трупами».

Реджеп Тайип Эрдоган дважды выносил на голосование поправки к конституции. В 2017 году были приняты изменения, которые сменили парламентскую систему управления на президентскую с упразднением поста премьера и расширением полномочий президента. Оппозиция хочет вернуть парламентаризм и урезать полномочия главы государства.

Об итогах первого тура выборов в Турции — в подборке «Ъ» зарубежных СМИ «"Гонка ноздря в ноздрю показала: с президентом Эрдоганом по-прежнему нужно считаться"».

Леонид Уварчев

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