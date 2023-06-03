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Коммерсантъ FM
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Эрдоган вступил в должность президента Турции на пятилетний срок

В здании турецкого парламента в Анкаре состоялась торжественная церемония присяги и вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он одержал победу по итогам второго тура, который состоялся 28 мая. От России участие в инаугурации принял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Временный председатель парламента Турции Девлет Бахчели передал главе государства документ, свидетельствующий о победе на выборах президента, сообщает Anadolu. Затем господин Эрдоган зачитал текст присяги народу Турции.

В церемонии участвовали представители 78 стран мира, в числе которых более 20 глав государств и правительств. Срок полномочий президента Турции продлится до 2028 года.

Реджеп Тайип Эрдоган, представляющий Партию справедливости и развития, набрал на выборах свыше 52% голосов. Первый тур состоялся 14 мая, основным соперником господина Эрдогана был представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Первый во втором туре».

Мария Федотова

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