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Коммерсантъ FM
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Индия импортировала рекордный объем российской нефти в апреле

Импорт нефти из России в Индию в апреле достиг рекордного значения, в то время как объем ввозимого сырья из стран Ближнего Востока и Африки сократился, пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров. В прошлом месяце Индия импортировала 1,9 млн баррелей российской нефти в день. Это на 4,4% больше показателей марта, отмечает агентство.

Reuters пишет, что на фоне этого импорт нефти в Индию из стран СНГ — Азербайджана, Казахстана и России — суммарно увеличился до 43,6% от общего объема импорта или до 4,81 млн баррелей в сутки.

Объем импорта из России в апреле, сообщает Reuters, составляет примерно две пятых от общего объема поставок в Индию. Тем временем в апреле страна сократила долю импорта из стран Ближнего Востока на 44%. Reuters уточняет, что прежде именно на эти поставки приходилась основная доля индийского импорта нефти.

Согласно данным, которые приводит Reuters, объем ввоза нефти из Ирака снизился на 3,1% (928 тыс. баррелей в сутки), из Саудовской Аравии — на 11% (723 тыс. баррелей в сутки). Импорт из Африки сократился на 3,4%.

На фоне отказа стран Европы от российской нефти большую ее часть стали закупать Индия и Китай. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 млн тонн экспорта нефти и нефтепродуктов, которые ранее приходились на Европу. Газета Financial Times писала, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали получать прибыль в большем объеме за счет покупки сырой российской нефти со значительной скидкой.

О ситуации на рынке читайте в материале «Ъ» «Российская нефть пробила потолок».

Лусине Баласян

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