Новак подтвердил сокращение добычи нефти Россией в мае на 500 тыс. баррелей в сутки

Россия в мае сократила добычу нефти в 500 тыс. барр./сут., заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, мировой рынок нефти сейчас пребывает «в балансе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Да. Мы вышли на 500 тыс. баррелей в сутки»,— сказал вице-премьер на пресс-конференции в Тегеране, отвечая на вопрос, вышла ли Россия в мае на соответствующие объем сокращения добычи нефти (цитата по ТАСС). Отметим, что ранее ОПЕК сообщала о снижении добычи Россией на 300 тыс. баррелей в сутки в марте.

Александр Новак также рассказал, что «Газпром» рассматривает разработку иранских месторождений «Киш» и «Северный Парс» с последующим сжижением и поставками на мировой рынок. По его словам, технические вопросы были оговорены, идет оценка коммерческих условий.

Вице-премьер заявил, что Иран заинтересован в поставках нефтепродуктов на север страны в объеме 4-5 млн тонн. Он отметил, что «такие поставки возможны», Минэнергетики будет с отрабатывать эти вопросы с российскими компаниями.

Иран рассчитывает на «огромные объемы» свопов нефти и газа из России в 2023 году, говорил ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи. Вице-премьер Александр Новак говорил, что на первом этапе речь идет о ежегодном объеме своповых поставок — 5 млн тонн нефти и 10 млрд куб. м. газа. Как отмечала «Российская газета», это чуть меньше 2% от российского экспорта нефти в 2022 году и 5% от поставок природного газа за границу в 2021 году.

В конце апреля Росстат опубликовал доклад о промышленном производстве в России за первый квартал. Данные по добыче нефти и газового конденсата в докладе Росстата представлены не были.

Анастасия Ларина