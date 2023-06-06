«Сценарий явно негативный»

«Новое измерение конфликта»,— так разрушение Каховской ГЭС прокомментировал Олаф Шольц. При этом канцлер Германии пообещал поддерживать Украину столько, сколько нужно. Страны Запада в большинстве своем возложили ответственность за произошедшее на российскую сторону. В Москве все эти обвинения решительно опровергают. Кремль, в свою очередь, уверен, что диверсию организовал Киев. На этом фоне в украинскую столицу прибыла миротворческая миссия Ватикана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе отмечает, что ставки в конфликте снова выросли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Реакция Запада была предсказуемой — в произошедшем обвинили Россию. Отдельно можно выделить выступление Олафа Шольца. По словам канцлера Германии, разрушение плотины Каховской ГЭС придает конфликту новое измерение. Наверное, можно сказать в русской транскрипции, что речь идет о переходе на новый этап противостояния, или можно вновь говорить об очередном повышении ставок. Тоже термин слегка подзабытый, но вот получается, что он вновь на слуху.

Также легко предположить, что следующий еще более опасный уровень — это Запорожская АЭС, которая в последнее время оказалась несколько в тени. Но вот теперь она вновь в информационном поле и, к великому сожалению, отнюдь не в позитивном ключе. Описывать масштабы того, что может произойти, смысла не имеет, потому что все и так ясно. Та катастрофа, которая есть сейчас, может показаться легкой разминкой.

В этой связи можно вновь привести слова господина Шольца, что мы, Запад, наблюдаем и очень стараемся не допустить опасной ситуации. Как именно, правда, пока непонятно. Все эти заявления дежурные и делаются по горячим следам, чтобы обозначить позицию.

И, собственно говоря, единое мнение союзников Киева поддерживать Украину столько, сколько нужно, сохраняется. Кроме того, не секрет, что Запад буквально помешан на проблеме климата и окружающей среды. Поэтому можно предположить, что он, по идее, должен немедленно громко призвать — видимо, в первую очередь, президента Владимира Зеленского — к переговорам с Россией. Мол, хватит, ставим точку, дабы не допустить еще более страшного сценария. Но ничего подобного, даже близко похожего, опять же, не звучит. По крайней мере, пока.

А вот жесткая риторика в отношении Москвы имеет место.

Из этого легко сделать осторожный вывод о том, что бывшие российские партнеры к такому повороту событий в той или иной степени морально готовы.

И вот как-то так все роковым и даже мистическим образом совпало — в Киев как раз прибыла миротворческая миссия Ватикана во главе с кардиналом Маттео Дзуппи. Святой престол не обещает никакого прорыва, но говорит, что хочет помочь остановить боевые действия. На этот счет оптимизма, естественно, немного.

Хотя иногда возникают такие ситуации, что не на кого больше рассчитывать, кроме как на высшие силы. Нетрудно догадаться, что папа римский — первый, кто может этому поспособствовать. Но, опять же, пока у него не очень получается.

Но вернемся на грешную землю. В разрушении Каховской плотины Москва и Киев обвиняют друг друга. Более того, сначала Кремль заявил, что контрнаступление Украины провалилось, и вот режим решился на такое. Министерство обороны Российской Федерации со своей стороны также заявило о больших потерях наступающей армии Украины, включая уничтожение восьми пресловутых танков Leopard производства Германии. Власти в Киеве же ничего такого не подтверждают.

Что здесь сказать? Ко всему прочему добавляется еще и экологическая катастрофа. Налицо очередное обострение — то, что раньше считалось почти что невероятным, теперь реальность. И очень не хочется увидеть новый этап, уровень или измерение, как кому больше нравится это обозначить. Но сценарий явно негативный, да и прогноз тоже.

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