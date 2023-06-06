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Коммерсантъ FM
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Прорыв со всеми вытекающими

Как ЧП на Каховской ГЭС отразится на Крымском полуострове

Разрушение Каховской ГЭС грозит очередными проблемами водоснабжения для Крыма. Глава республики Сергей Аксенов признал, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала. При этом он уточнил, что водохранилища полуострова заполнены на 80%, поэтому питьевой воды более чем достаточно. Однако, как отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты, в перспективе Крым может столкнуться с теми же сложностями, что и после 2014 года, когда Киев перекрыл подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Так, из-за засухи в некоторые месяцы жители республики получали воду только в определенные часы утром и вечером.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Повторения такой ситуации не исключает и директор Крымского управления водного хозяйства и мелиорации Юрий Щербаков: «Водоснабжение региона будет обеспечено так же, как в прошлые годы, если будут сложности. Если мы придем к той же ситуации, которая была с 2014-го эти годы, мы будем работать по той же схеме, и проблем, думаю, не будет никаких. Решать эти проблемы — наша работа. Северо-Крымский канал не обмелеет, он будет работать по тем же схемам, что и до этого».

Что такое Каховская ГЭС

Первый заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Гурам Соболев во время общения с местными журналистами заявил, что республика может справиться с проблемой водоснабжения. Однако он не пояснил, каким образом: «Что касается подачи воды, предприятиям и жителям полуострова ничего не угрожает.

В ближайшие дни будут приниматься меры по минимизации последствий. Действия могут быть такими, что, грубо говоря, уровень воды по Северо-Крымскому каналу будет падать. Дело в том, что объемы воды падают непосредственно по Днепру, поэтому у нас на головном сооружении уровни тоже станут снижаться. Мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. Думаю, никаких проблем быть не должно».

Разрушение Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, безопасность ЗАЭС. Главное

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В 2018 году из-за засухи на севере Крыма выпадали оранжевые осадки. Причиной стала нехватка воды в кислотонакопителе, куда сбрасывал отходы местный завод «Крымский титан». Весной прошлого года, после того как Россия начала военные действия на Украине, вода на полуостров вновь стала поступать по Северо-Крымскому каналу. По словам корреспондента “Ъ” в Крыму Александра Дремлюгина, в первую очередь приостановка водоснабжения из Днепра может ударить по сельскохозяйственным предприятиям:

«Проблемы 2014 года были серьезно откорректированы засухой 2018-2019 годов, когда в регионе выпало ничтожно мало осадков, слишком много израсходовано внутренних резервов. Также есть проблема утечки воды через изношенные коммуникации. Инфраструктура, сети, обеспечивающие как питьевой водой, так и для хозяйственных нужд, изношены на 70-80% — это раз. Два — некоторые водохранилища все-таки были тогда обустроены, пересмотрены вопросы водопользования, эту работу удалось немного переформатировать.

Хотя в принципе без Северо-Крымского канала сельскому хозяйству придется очень трудно — там сразу целые отрасли встанут на паузу.

Вполне возможно, что меры, принятые для водоснабжения собственными силами, все же не смогли обеспечить потребности сельскохозяйственников, которые перекрывал Северо-Крымский канал. Паники на полуострове особой нет.

С другой стороны, заверения чиновников разных уровней о том, что все под контролем, бояться нечего, вызывают у граждан серьезные опасения. Были дорогостоящие проекты опреснения морской воды, на побережье Крыма должны были разместить пять-шесть установок, но после разблокировки Северо-Крымского канала этот вопрос как-то отошел на второй план. У меня впечатление, что на республиканском уровне пока нет четкого понимания, что дальше, как дальше».

Но может ли функционировать Северо-Крымский канал с учетом того, что уровень воды в Каховском водохранилище снизился? Доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского Политехнического университета Виктор Елистратов в этом сомневается. По его словам, Крым вновь окажется отрезан от воды из Днепра:

Что грозит Северо-Крымскому каналу после разрушения Каховской ГЭС

«Вода по Северо-Крымскому каналу, скорее всего, не будет поступать, потому что оголятся водозаборы из-за снижения уровня воды в водохранилище, насосам просто нечего будет закачивать. Нужно строить какую-то плотину, может быть, условно, поднимать отметку верхнего бьефа. Что касается вариантов для полуострова, говорилось, что там вроде бы бурили дополнительные скважины для водозабора, но в результате этого понижается уровень грунтовых вод.

Говорили, что будут использовать технологии опреснения морской воды. По-другому воду никак не добавить. Также были проекты строительства через Керченский пролив водовода из Краснодарского края. Это тоже не такое быстрое и эффективное дело. Безусловно, возникают серьезные риски. Тем не менее, до работы Северо-Крымского канала полуостров как-то справлялся с проблемами. Нужно продолжать мероприятия, которые были в тот момент, и внедрять новые системы орошения».

Информация о повреждениях Каховской ГЭС в Херсонской области появилась 6 июня. Результатом стало затопление Новой Каховки и ряда населенных пунктов. Россия и Украина проводят эвакуацию населения по Днепру. Подробности — в материале “Ъ FM”.

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Александр Рассохин

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