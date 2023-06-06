Прорыв со всеми вытекающими

Разрушение Каховской ГЭС грозит очередными проблемами водоснабжения для Крыма. Глава республики Сергей Аксенов признал, что есть риск обмеления Северо-Крымского канала. При этом он уточнил, что водохранилища полуострова заполнены на 80%, поэтому питьевой воды более чем достаточно. Однако, как отмечают опрошенные “Ъ FM” эксперты, в перспективе Крым может столкнуться с теми же сложностями, что и после 2014 года, когда Киев перекрыл подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Так, из-за засухи в некоторые месяцы жители республики получали воду только в определенные часы утром и вечером.

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Повторения такой ситуации не исключает и директор Крымского управления водного хозяйства и мелиорации Юрий Щербаков: «Водоснабжение региона будет обеспечено так же, как в прошлые годы, если будут сложности. Если мы придем к той же ситуации, которая была с 2014-го эти годы, мы будем работать по той же схеме, и проблем, думаю, не будет никаких. Решать эти проблемы — наша работа. Северо-Крымский канал не обмелеет, он будет работать по тем же схемам, что и до этого».

Первый заместитель председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Гурам Соболев во время общения с местными журналистами заявил, что республика может справиться с проблемой водоснабжения. Однако он не пояснил, каким образом: «Что касается подачи воды, предприятиям и жителям полуострова ничего не угрожает.

В ближайшие дни будут приниматься меры по минимизации последствий. Действия могут быть такими, что, грубо говоря, уровень воды по Северо-Крымскому каналу будет падать. Дело в том, что объемы воды падают непосредственно по Днепру, поэтому у нас на головном сооружении уровни тоже станут снижаться. Мы готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. Думаю, никаких проблем быть не должно».

В 2018 году из-за засухи на севере Крыма выпадали оранжевые осадки. Причиной стала нехватка воды в кислотонакопителе, куда сбрасывал отходы местный завод «Крымский титан». Весной прошлого года, после того как Россия начала военные действия на Украине, вода на полуостров вновь стала поступать по Северо-Крымскому каналу. По словам корреспондента “Ъ” в Крыму Александра Дремлюгина, в первую очередь приостановка водоснабжения из Днепра может ударить по сельскохозяйственным предприятиям:

«Проблемы 2014 года были серьезно откорректированы засухой 2018-2019 годов, когда в регионе выпало ничтожно мало осадков, слишком много израсходовано внутренних резервов. Также есть проблема утечки воды через изношенные коммуникации. Инфраструктура, сети, обеспечивающие как питьевой водой, так и для хозяйственных нужд, изношены на 70-80% — это раз. Два — некоторые водохранилища все-таки были тогда обустроены, пересмотрены вопросы водопользования, эту работу удалось немного переформатировать.

Хотя в принципе без Северо-Крымского канала сельскому хозяйству придется очень трудно — там сразу целые отрасли встанут на паузу.

Вполне возможно, что меры, принятые для водоснабжения собственными силами, все же не смогли обеспечить потребности сельскохозяйственников, которые перекрывал Северо-Крымский канал. Паники на полуострове особой нет.

С другой стороны, заверения чиновников разных уровней о том, что все под контролем, бояться нечего, вызывают у граждан серьезные опасения. Были дорогостоящие проекты опреснения морской воды, на побережье Крыма должны были разместить пять-шесть установок, но после разблокировки Северо-Крымского канала этот вопрос как-то отошел на второй план. У меня впечатление, что на республиканском уровне пока нет четкого понимания, что дальше, как дальше».

Но может ли функционировать Северо-Крымский канал с учетом того, что уровень воды в Каховском водохранилище снизился? Доктор технических наук, профессор Санкт-Петербургского Политехнического университета Виктор Елистратов в этом сомневается. По его словам, Крым вновь окажется отрезан от воды из Днепра:

«Вода по Северо-Крымскому каналу, скорее всего, не будет поступать, потому что оголятся водозаборы из-за снижения уровня воды в водохранилище, насосам просто нечего будет закачивать. Нужно строить какую-то плотину, может быть, условно, поднимать отметку верхнего бьефа. Что касается вариантов для полуострова, говорилось, что там вроде бы бурили дополнительные скважины для водозабора, но в результате этого понижается уровень грунтовых вод.

Говорили, что будут использовать технологии опреснения морской воды. По-другому воду никак не добавить. Также были проекты строительства через Керченский пролив водовода из Краснодарского края. Это тоже не такое быстрое и эффективное дело. Безусловно, возникают серьезные риски. Тем не менее, до работы Северо-Крымского канала полуостров как-то справлялся с проблемами. Нужно продолжать мероприятия, которые были в тот момент, и внедрять новые системы орошения».

Информация о повреждениях Каховской ГЭС в Херсонской области появилась 6 июня. Результатом стало затопление Новой Каховки и ряда населенных пунктов. Россия и Украина проводят эвакуацию населения по Днепру. Подробности — в материале “Ъ FM”.

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Александр Рассохин