«Бизнес не ожидал столь кардинального изменения налогообложения»

— Бизнес, как мы считаем, исходя из общения с клиентами, не ожидал настолько кардинального изменения налогообложения. Особенно это касается управляющих компаний массовых ЗПИФов для квалифицированных инвесторов. Сейчас бизнес-сообщество активно включается в коммуникации с саморегулируемой организацией, регулятором, исполнительными и законодательными органами власти. Мы готовим и направляем свои предложения, аргументируем возможные уточнения к законопроекту, просим о более детальном анализе экономической эффективности, предоставляем расчеты и пр. Ряд норм, на наш взгляд, действительно требует конкретизации, и это понятная работа, которая всегда проводится на этапе второго чтения по такого рода законопроектам. При этом, конечно, у нас есть уверенность в том, что даже с учетом изменений управляющие компании смогут найти своего клиента, но всегда важно проговаривать с клиентами любые детали продуктов, поэтому определенная пауза в моменте неизбежна.