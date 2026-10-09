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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Происшествия

В Тамбовской области при атаке БПЛА поврежден детский сад

09.10.2026, 08:41
Над Тамбовской областью за ночь сбили 12 БПЛА. При падении беспилотника получил повреждения детский сад в Рассказово. В здании выбиты окна, повреждены фасад и крыша, сообщил губернатор Евгений Первышов. Пострадавших нет.
За ночь были атакованы еще несколько российских регионов. В Калужской области пострадали девять человек, также зафиксированы повреждения в Калуге и двух муниципальных округах. В Тверской области произошел пожар на заводе, обошлось без жертв.
Атаки беспилотников
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