Четыре мирных жителя погибли и 12 ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в поселке Разумное в результате попадания снаряда в частный дом погибла супружеская пара. При обстреле также пострадала семья: мужчина получил акубаротравму и ссадины, а его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы.
По данным оперативного штаба региона, в Валуйском округе на участке автодороги Орехово — Яблоново от удара FPV-дрона по машине погиб мужчина.
Также в городе Грайворон при детонации дрона погибла женщина, а еще трое человек получили ранения.
По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.