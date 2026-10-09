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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
Черноземье

Четыре мирных жителя погибли и 12 ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область

09.10.2026, 08:49
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 163 раза. Погибли четыре человека. Ранения получили еще 12 мирных жителей. Шестеро пострадавших продолжают лечение в больницах. Об этом 9 октября сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

  • Как сообщал «Ъ-Черноземье», в поселке Разумное в результате попадания снаряда в частный дом погибла супружеская пара. При обстреле также пострадала семья: мужчина получил акубаротравму и ссадины, а его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы.

  • По данным оперативного штаба региона, в Валуйском округе на участке автодороги Орехово — Яблоново от удара FPV-дрона по машине погиб мужчина.

  • Также в городе Грайворон при детонации дрона погибла женщина, а еще трое человек получили ранения.

Глава региона рассказал, что удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано пять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 205 беспилотников.

По информации Минобороны РФ, всего минувшей ночью дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что в Тамбовской области БПЛА упал на детский сад в городе Рассказово. Обошлось без пострадавших.

Денис Данилов