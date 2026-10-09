Четыре мирных жителя погибли и 12 ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Глава региона рассказал, что удары за минувшие сутки были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Ивнянскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Зафиксировано пять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 205 беспилотников.