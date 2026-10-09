«Победа» скорректировала расписание полетов из-за ограничений при атаке БПЛА
09.10.2026, 08:16
Из-за закрытия нескольких российских аэропортов авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов задержаны или отменены, часть — перенаправлена на запасные аэродромы, сообщил перевозчик.
«В связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в российских регионах Победа вынужденно корректирует расписание полетов»,— уведомила пресс-служба компании в «Максе».
Сегодня ночью из-за атаки БПЛА в Москве приостанавливали работу Домодедово, Внуково и Жуковский. Ограничения действовали около семи часов, аэропорты уже вернулись к работе. Также не принимали рейсы аэропорты еще в нескольких городах, в том числе в Казани, Сочи, Самаре и Ульяновске.