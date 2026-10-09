Минобороны России сообщило об ударе по мосту через Оскол в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ ударили по мосту через реку Оскол на купянском направлении
09.10.2026, 08:52
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Мост расположен на купянском направлении спецоперации. «Средствами объективного контроля в режиме реального времени... зафиксировано точное попадание по мосту и его разрушение»,— указано в сообщении оборонного ведомства.