В Калужской области открыта «горячая линия» для пострадавших при атаке БПЛА
09.10.2026, 08:25
«Горячую линию» открыли для приема жалоб и оказания правовой помощи гражданам, пострадавшим при ночной атаке БПЛА на Калужскую область. На места выезжает прокурор области Константин Жиляков, сообщила региональная прокуратура.
В ведомстве рекомендовали при наличии жалоб звонить по телефону: 8 (910) 520–31–09. Прокуратура уточнила, что в Калуге из-за налета беспилотников были повреждены объекты инфраструктуры. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.
Калужский губернатор Владислав Шапша уточнял, что пострадали 10 человек, из них пятеро были доставлены в больницу. По его словам, повреждения зафиксированы в Калуге и в двух муниципальных округах, но другие подробности он не привел.