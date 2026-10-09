В Калужской области открыта «горячая линия» для пострадавших при атаке БПЛА

В ведомстве рекомендовали при наличии жалоб звонить по телефону: 8 (910) 520–31–09. Прокуратура уточнила, что в Калуге из-за налета беспилотников были повреждены объекты инфраструктуры. Всем пострадавшим оказывают медпомощь.