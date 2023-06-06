Jagermeister закрывают путь в Россию

Завод «Кристалл» требует исключить Jagermeister из списка параллельного импорта. Это ответ на судебный иск против российской компании от немецкого производителя, сообщили в пресс-службе предприятия «Интерфаксу». Калужский завод считает, что оппонент добивается незаконного обогащения и наносит материальный и репутационный вред. В свою очередь, производитель Jagermeister настаивает, что российская компания незаконно использует его товарные знаки. “Ъ FM” направил запросы сторонам конфликта. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images Фото: Christophe Gateau / picture alliance / Getty Images

2 ноября 2022 года немецкий производитель остановил поставки Jagermeister в Россию. Всего через пять дней калужский завод «Кристалл» представил альтернативные ликеры, которые сам же назвал «убийцами» более именитого бренда. Тот такой наглости не стерпел и потребовал изъять продукцию российской компании из оборота, признав ее контрафактом. А после отказа пошел в суд с претензиями к предприятию и сетям «Красное и белое» и Winestyle.

Один из исков Mast-Jagermeister SE касается защиты исключительных прав. Бутылки российского и немецкого производителя действительно очень похожи, но последнее слово за судом, пояснил руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент» Александр Пелих:

«У Jagermeister зарегистрированы сами объемные обозначения в виде бутылки с этикеткой. И при рассмотрении требований, предъявленных о защите исключительного права именно на этот комбинированный товарный знак, уже будет оцениваться общее зрительное впечатление, то, как мы воспринимаем товар на полке.

Я видел эти бутылки в картинках в интернете. Можно сказать, что используется достаточно одинаковая цветовая гамма, пространственное расположение изобразительных и словесных элементов».

Российский завод выступил с ответным иском на 500 млн руб. — во столько он оценил упущенную выгоду и имиджевый ущерб из-за якобы «недобросовестной конкуренции» немецкой компании. Действия Mast-Jagermeister там назвали актом агрессии. Наконец, руководство предприятия потребовало исключить оригинальный Jagermeister из списка параллельного импорта.

Директор Национальной лиги дистиллеров Эркин Тузмухамедов считает, что если это случится, рынок не сильно пострадает: «Jagermeister — это просто удачно раскрученный бренд. Этой категории охотничьих настоек в Германии очень много. Была придумана подача этого ликера ледяным, потому что это очень сладкий напиток. Кроме того, шла очень мощная, агрессивная рекламная кампания по всем пабам и барам.

В нашей стране калужский вариант начали делать еще год назад. Я один из первых его попробовал. По вкусу он лучше, там меньше сахара.

Я не вижу ничего ужасного в том, что этикетка близка до степени смешения. Ребята просто постебались».

В «Кристалле» считают, что немецкий ликер нельзя считать уникальным продуктом, и из-за этого требуют исключить его из списка параллельного импорта. За поддержкой завод обратился к зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву и губернатору Калужской области Владиславу Шапше.

Несмотря на сомнительность требования не исключено, что Минпромторг прислушается к нему, пояснил директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов:

«Никаких правил-то нет. В этой ситуации есть абсурдное требование какого-то производителя исключить товарный знак своего конкурента. В принципе оно не могло бы быть всерьез даже рассматриваться в нормальном регламенте, если бы он существовал. Но если такое решение последует, то я с большим интересом посмотрю, что кто-нибудь оспорит этот ужасный приказ, который позволяет абсолютно произвольно, без каких-то критериев и правил включать или исключать бренды. Что касается российского производителя, то нечего мимикрировать, придумай свое и продавай».

Вместе с тем эксперты говорили “Ъ”, что «действенных механизмов защиты интеллектуальной собственности у производителей нет»: доказывание нарушений растягивается на годы, а в этом время спорная продукция продолжает продаваться.

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