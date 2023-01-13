Переназвать, но не смешивать

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» («КЛВЗ Кристалл»), выпустивший замену Jagermeister — ликер Alter Heiler, столкнулся с проблемами при регистрации обозначения продукции. Роспатент счел его сходным до степени смешения с Jagermeister, что может привести к изменению дизайна. «КЛВЗ Кристалл» готов оспаривать выводы службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Gateau / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Фото: Christophe Gateau / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

Роспатент счел комбинированное обозначение ликера Alter Heiler «КЛВЗ Кристалл» сходным до степени смешения с регистрациями немецкой Mast-Jagermeister SE — производителя Jagermeister. Об этом говорится в результатах проверки обозначения, с которыми ознакомился “Ъ”. Как отмечает Роспатент, в итоге обозначение не может быть зарегистрировано как товарный знак по классу алкогольных напитков. «КЛВЗ Кристалл» предлагается направить свои доводы относительно экспертизы в течение шести месяцев.

«КЛВЗ Кристалл» начал поставки травяных ликеров Alter Heiler и Konig Heiler осенью 2022 года, позиционируя продукт как замену Jagermeister и собираясь выпускать 300–360 тыс. дал напитков в год. Тогда стало известно и о приостановке новых поставок немецкого ликера в РФ. Дистрибутор бренда ГК «Руст» сообщал клиентам, что отгрузки будут выполняться, исходя из фактического наличия. Также Jagermeister попал в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту.

В декабре «КЛВЗ Кристалл» заявил, что Mast-Jagermeister препятствует продаже Alter Heiler и Konig Heiler, требуя от сетей вывести из оборота продукцию, называя ее «контрафактом». «КЛВЗ Кристалл» обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить действия представителей Mast-Jagermeister, указывая, что ликер Alter Heiler — результат собственных трехлетних разработок. В ФАС заявили, что заявление пока рассматривается. В Mast-Jagermeister сообщили “Ъ”, что предприняли юридические действия против «КЛВЗ Кристалл» для защиты своих прав.

В «КЛВЗ Кристалл» с позицией Роспатента не согласны. Там отметили, что готовят возражения, а при необходимости будут обжаловать решение об отказе в регистрации в Палате по патентным спорам и в суде. Правом на словесный товарный знак Alter Heiler «КЛВЗ Кристалл» владеет с апреля 2021 года, уточнили в компании.

Партнер Semenov & Pevzner Юлия Ярных считает, что «КЛВЗ Кристалл», скорее всего, будет акцентировать внимание на отличиях от Jagermeister, например, в названии и изобразительных элементах. Компания также может представить несколько опросов потребителей, которые укажут, что те не воспринимают ее продукцию как Jagermeister, добавляет юрист группы «Яковлев и партнеры» Станислав Козлов. По его словам, использование обозначения, сходного до степени смешения с Jagermeister, может повлечь отказы в закупках от дистрибуторов, а Mast-Jagermeister вправе обратиться с жалобой в ФАС и требовать изъятия и уничтожения продукции, а также взыскания убытков или компенсации.

Для «КЛВЗ Кристалл» это не первый спор с конкурентами из-за товарных знаков. В 2021 году структуры ГК «Руст» обратились в ФАС из-за запуска «КЛВЗ Кристалл» водки «Тейка», в которой увидели имитацию своей водки «Талка». ФАС выдала предписание «КЛВЗ Кристалл» прекратить ввод спорной продукции, суды двух инстанций позицию поддержали. В ГК «Руст» заявили, что «КЛВЗ Кристалл» впоследствии изменил дизайн «Тейки».

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев указывает, что действенных механизмов защиты интеллектуальной собственности у производителей сегодня нет: доказывание нарушений растягивается на годы, а спорная продукция выпускается и продается. По его словам, штрафы за нарушения должны быть сопоставимы ущербу, например, в размере выручки от продаж товара.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз указывает, что необходимость изменить дизайн вряд ли скажется на продажах Alter Heiler, так как потребители этого продукта и Jagermeister не пересекаются. Как отмечает эксперт, сегодня такие споры остаются единичными, а алкогольные компании скорее используют визуальные образы для целых категорий, таких как виски и джин, но не дизайн отдельных марок.

Анатолий Костырев