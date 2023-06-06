Представители России и Украины заявили о невозможности восстановления Каховской ГЭС

Каховская ГЭС не подлежит ремонту после разрушения инфраструктуры, заявил врио мэра Новой Каховки Владимир Леонтьев. Крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины «Укргидроэнерго» также сообщила, что «в результате подрыва машинного зала изнутри» Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановить станцию невозможно.

«Очевидно, что невозможен (ремонт.— "Ъ"). Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту ГЭС, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы»,— сказал Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«По состоянию на 9:00 (совпадает с мск.— "Ъ") 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления»,— говорится в сообщении «Укргидроэнерго».

В компании отметили, что снижение уровня Каховского водохранилища угрожает Запорожской АЭС (ЗАЭС), поскольку вода необходима для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. «Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС следит за показателями»,— добавили в «Укргидроэнерго». По данным «Росатома», угрозы безопасности Запорожской АЭС нет.

Украинская сторона утверждает, что Каховская ГЭС была разрушена в результате подрыва вооруженными силами России в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев заявил, что это произошло из-за обстрела. По данным властей Херсонской области РФ, армия Украины обстреляла гидроэлектростанцию из реактивных систем залпового огня «Ольха».

Из-за разрушения Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории была объявлена эвакуация. Российские власти изначально заявляли, что необходимости в эвакуации населения нет. Однако позже Владимир Леонтьев сообщил о начале эвакуации жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра в Новой Каховке.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева