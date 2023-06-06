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Коммерсантъ FM
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Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области выросло до 18

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Ульяновской области выросло с 16 до 18, сообщает региональный Минздрав. В ведомстве заявили, что отравление проходит в тяжелой форме, и «врачи борются за жизнь каждого пациента».

«Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика»,— сообщила и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева.

Массовые отравления суррогатным алкоголем в России

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В общей сложности в Ульяновской области отравился 51 человек. По данным следствия, причиной стал «Мистер Сидр», в котором предположительно оказался метиловый спирт. Случаи отравления выявили во всем Приволжском федеральном округе, СКР возбудил уголовное дело.

Подробности — в публикации «Ъ» «Пейте сидр, не отходя от больницы».

Лаура Кеффер

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