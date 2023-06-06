Воронежские застройщики продали властям еще 12 квартир за почти 62 млн рублей

В Воронежской области завершились шесть аукционов на поставку квартир в новопостроенных домах путем участия в долевом строительстве. Заказчиками выступили два региональных ведомства — департамент строительной политики и департамент имущественных и земельных отношений, — а также администрация Лискинского района. Для кого именно шли закупки, в документации не сообщается.

Общая начальная цена контрактов составила 62,1 млн руб. На каждый аукцион заявилось по одному участнику. Никто из них не стал снижать цену.

В двух аукционах на поставку квартир из западной части райцентра Лиски победила структура компании BM-Group семьи Бушминых, Алана Бугулова и Сергея Мозолина ООО специализированный застройщик «БМ-групп Лиски 2». Она получит 36 млн руб. — 19,4 за пять квартир площадью от 64,88 до 65,13 кв. м и 16,6 млн за четыре квартиры площадью от 69,14 до 69,67 кв. м. Все жилье должно быть с двумя изолированными комнатами и кухней.

Еще 9,2 млн руб. получит ООО «Абсолютстрой» за четыре квартиры площадью от 33 до 39 кв. м, которые должны быть расположены в Борисоглебске или Бобровском, Павловском и Поворинском районах. В Единой информационной системы жилищного строительства информации о деятельности компании нет, однако, по данным Kartoteka.ru, через цепочку юрлиц связана с владельцем строительной ГК «Град» Эдуардом Сорокиным. Заказчиком стал департамент строительной политики.

BM-Group через ту же структуру получит 4,3 млн руб. за одну квартиру площадью не менее 70,69 кв. м. Она должна быть расположена в западной части Лисок.

ДИЗО выступил заказчиком двух квартир в Воронеже. Первую площадью от 108 до 114 кв. м поставит за 8,8 млн руб. ГК «Семья» семьи Красавиных через ООО СЗ «Семья». Вторую площадью до 40 кв. м предоставит крупнейший застройщик региона Домостроительный комбинат (основатель — сенатор от региона Сергей Лукин) через свое основное юрлицо АО СЗ «ДСК».

Ранее власти выделили 197,7 млн руб. на покупку жилья для детей сирот. По итогам 14 аукционов застройщики предложили 195,6 млн. Квартиры поставят ГК «Развитие» Сергея Гончарова, ВМУ-2 семьи спикера гордумы Владимира Ходырева и «Выбор» Александра Цыбаня, а также небольшие участники рынка «СФЧ-регион» Александра Подольского и Саркиса Багеряна и «Линкор» Эдуарда Сорокина.

На обеспечение сирот жильем воронежские власти в 2023 году выделяют 1,28 млрд руб., а на 2024 год — 1,3 млрд. Большая часть средств приходится на региональный бюджет. Для сирот покупаются квартиры средней площадью 37 кв. м, а также выдаются сертификаты на приобретение жилья в собственность. За первые 5 месяцев этого года уровень обеспечения сирот составил 75% относительно уровня 2022 года. В 2022–2023 годах заключены госконтракты на покупку 765 квартир.

На совещании 5 июня губернатор Александр Гусев поручил активнее использовать сертификаты. В этом году выдали 42 таких документа. Средний номинал сертификата составил 3,2 млн руб., средняя общая площадь приобретенного жилья — 52 кв. м. Документ позволяет купить квартиру на первичном или вторичном рынке, а также частный дом. К выплате можно добавить дополнительные собственные или заемные средства и материнский капитал.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сироты обеспечили спрос».

Александр Прытков

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