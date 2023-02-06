Новую Усмань застраивают как город

Воронежская ГК «Град» Эдуарда Сорокина планирует построить в райцентре Новая Усмань жилой комплекс «Усмань Сити» за 9 млрд руб. Девелопер намерен за пять лет возвести 12 «урбан-блоков» высотой 5–17 этажей на 5–6 тыс. человек. Застройщик рассчитывает, что благоустройство и планируемые спортивные объекты в районе ЖК станут точкой притяжения для всех жителей райцентра. Параметры проекта еще могут измениться в зависимости от конъюнктуры рынка, а также от решения архитектурной комиссии при региональном градостроительном совете. Эксперты отмечают привлекательность места под застройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Райцентр под Воронежем благодаря новому жилкомплексу может прирасти несколькими тысячами человек

Рисунок: Воронежского регионального отделения Союза архитекторов России Райцентр под Воронежем благодаря новому жилкомплексу может прирасти несколькими тысячами человек

Рисунок: Воронежского регионального отделения Союза архитекторов России

О планах возвести жилой комплекс «Усмань Сити» в райцентре Новая Усмань под Воронежем «Ъ-Черноземье» рассказали в ГК «Град». Входящий в нее застройщик «Альтернатива» намерен вложить около 9 млрд руб. в создание 12 «урбан-блоков» для 5–6 тыс. жителей, 2,5 тыс. парковочных мест и спортивных объектов. ГК планирует инвестировать около 20% собственных средств, а остальную сумму привлечь у банков.

Строительство запланировано на 22 га в микрорайоне Южный. Участок ГК арендовала у частной компании, стоимость аренды является коммерческой тайной. Здесь будет построено несколько домов переменной этажности от пяти до 12 этажей, а также архитектурная доминанта в 17 этажей. «Таким образом, на южном направлении въезда в Воронеж будет сформирован привлекательный вид на город»,— отметили в ГК.

Площадь жилой застройки составит около 180 тыс. кв. м. Также запланированы нежилые помещения общей площадью 2–5 тыс. кв. м под объекты торговли, точки общепита и отделения банков. Параметры застройки могут меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, пояснили в ГК: «Приступить к строительству рассчитываем в 2023 году и реализовать проект за пять лет в несколько этапов. Но ситуация на рынке сейчас сложная, будем смотреть, как пойдут продажи на первом этапе».

«Град» планирует создать жилье в сегменте «эконом-плюс», стоимость квадратного метра может начинаться от 55 тыс. руб. Квартиры будут спроектированы в евроформате, предполагающем отказ от разделения пространства на жилые помещения и кухню.

Концепция проекта также предусматривает двор без машин, поэтому все парковки будут по периметру ЖК. «Мы планируем выделить несколько гектаров под специальную перехватывающую экопарковку, на ней будет размещаться около половины от общего числа машино-мест»,— рассказали в ГК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org / @aleksprytkov Фото: telegram.org / @aleksprytkov

Кроме того, в «Усмань Сити» запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, скейтодрома, спортивных и детских площадок. Параметры ФОКа еще прорабатываются. Остальная социальная инфраструктура находится в шаговой доступности, отметили в ГК. Например, пояснили там, недалеко была недавно построена крупнейшая для Новой Усмани школа на 620 человек. «ЖК будет открытым для всех, мы рассчитываем, что район станет новой точкой притяжения для жителей всего села»,— добавили в ГК.

Интерес к проекту именно в Новой Усмани в компании объяснили ее историческими корнями, а также желанием развивать райцентр.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Альтернатива» зарегистрировано в Воронежской области в марте 2022 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Директором и совладельцем 50% является Эдуард Сорокин. Другая половина компании принадлежит Евгению Борзунову. Господин Борзунов также владеет 15% в ООО СЗ «Альтернатива» и 50% в строительном ООО «Первая инвестиционная компания» (здесь также выступает гендиректором). Эдуарду Сорокину полностью принадлежат строительные компании «Линкор», «Фрегат», «Корвет» и «Град» (здесь также директор), 50% управляющей компании «Воронеж Град», 30% торгующего металлом ООО «Пром ресурс» и 100% ООО «Корпорация монстров» (основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества).

По собственным данным, в ГК «Град» входит несколько компаний-застройщиков. «Воронеж Град» построил в Борисоглебске два многоквартирных дома — пяти и семи этажей. Из Единой информационной системы жилищного строительства следует, что «Линкор» возвел в Новой Усмани неподалеку от планируемого ЖК 11-этажку на 180 квартир. «Фрегат» строит там же четырехэтажный ЖК на 196 квартир.

Концепцию «Усмань Сити» уже дважды обсуждала архитектурная комиссия при региональном градостроительном совете. В первый раз архитекторы «дали исчерпывающие рекомендации» по проектированию кварталов с учетом современных стандартов организации среды и обратили внимание «на более детальную проработку силуэта застройки, так как жилой квартал расположен недалеко от трассы, ведущей в Воронеж».

На втором заседании комиссия рекомендовала доработать «детали с учетом стандартов создания комфортной среды».

В частности, ГК предложили замкнуть кварталы за счет первых этажей, придать динамику фасадам, проработать планировку парковки, увеличить площадь озеленения и обозначить приоритет пешеходов при пересечении проезжих частей квартала.

Коммерческий директор агентства недвижимости «Трансферт» Галина Колокольникова считает выбранную для проекта локацию привлекательной: «Здесь уже было реализовано несколько проектов, в которых квартиры раскупались очень быстро». По ее словам, этому способствовала куда более низкая по сравнению с Воронежем стоимость недвижимости, а также близкое расположение к городу. Спортивная инфраструктура в новом проекте только ускорит продажи, не исключила госпожа Колокольникова.

«В конечном счете успех будет зависеть от цены на квартиры и наличия рядом других социальных объектов»,— добавила она.

Александр Прытков