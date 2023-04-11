Сироты обеспечили спрос

По итогам первых торгов на закупку квартир для сирот в Воронеже и пригороде власти смогли сэкономить чуть более 2 млн руб.— заявившиеся застройщики предложили 195,6 млн вместо начальных 197,7 млн. Всего на 14 аукционах было разыграно 69 квартир. Более половины из них поставит ГК «Развитие», которая за 40 жилых помещений предложила 112,5 млн вместо начальных 114 млн. Другие крупные компании ВМУ-2 и «Выбор» предоставят без всяких скидок 12 квартир за 34,7 млн и десять квартир за 28,9 млн. Еще два лота на три и на четыре помещения достались небольшим участникам рынка. Застройщики считают предложенную властями цену нерыночной, но отмечают выгоду в условиях низкого спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Власти подвели итоги первых 14 аукционов на покупку однокомнатного жилья для сирот в Воронеже и пригородных Новоусманском и Семилукском районах. Часть квартир уже готовы в новостройках, часть приобретаются путем участия в долевом строительстве. Общая начальная цена контрактов на 69 помещений составила 197,7 млн руб. По итогам торгов она была снижена на 2,1 млн — до 195,6 млн. Дисконт застройщики предложили только по трем лотам.

Площадь каждой квартиры составила 39 кв. м. Цена одного жилого помещения в разных лотах определена от 2,85 млн до 2,89 млн руб. Она сложилась как средняя арифметическая по итогам запросов цен у поставщиков: застройщики предлагали 2,81 млн, 2,86 млн, 2,87 млн, 2,89 млн и 2,92 млн. Таким образом, цена 1 кв. м составляет 73–74 тыс. руб.

В каждый лот были включены три, четыре, пять или шесть квартир. Начальная цена контрактов по ним составила соответственно 8,6 млн, 11,6 млн, 14,3 млн и 17,3 млн. Больше всего лотов — восемь — власти выставили на пять квартир. Еще в три аукциона было заложено по шесть помещений, в два — по четыре, в один — три.

Лишь на пять торгов заявилось по два участника. Проигравшие готовы были дать скидку 71,3–513,1 тыс. руб. Имена вторых участников не раскрываются. В одном случае победитель предложил тот же дисконт, в других еще больший — например, 982,7 тыс. В девяти торгах было только по одному участнику. Большинство из них цену снижать не стали, но некоторые предложили скидку 57,8–71,3 тыс.

Больше всего лотов досталось ГК «Развитие» бывшего депутата облдумы Сергея Гончарова. Ее структура ООО специализированный застройщик (СЗ) «Профвыбор Развитие» выиграла все аукционы на пять квартир, хотя на четырех торгах ей пытались составить конкуренцию. Компания поставит 40 жилых помещений за 112,5 млн руб. Скидка от общей начальной цены 144 млн составила 1,56 млн. «Развитие» строит в разных районах города.

По два аукциона выиграли ООО «ВМУ-2» семьи спикера гордумы Воронежа Владимира Ходырева и ООО «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня. СЗ «ВМУ-2» поставит 12 квартир по начальной цене 34,7 млн руб. Основная площадка для компании — микрорайон Воронежа Боровое, также есть объект в историческом центре города. СЗ «Выбор-восток» также по начальной цене 28,9 млн предоставит десять квартир. У компании есть жилье в разных районах Воронежа, а также в пригородном новоусманском поселке Отрадное.

Еще по одному лоту получили небольшие застройщики. СЗ «СФЧ-регион» Александра Подольского и Саркиса Багеряна выиграл лот на три квартиры за 8 млн руб. Компания дала скидку 513,1 тыс. руб., столько же предложил второй участник аукциона. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, «СФЧ-регион» возводит десятиэтажный дом в райцентре Семилуки. Выдача ключей запланирована через год. СЗ «Линкор» Эдуарда Сорокина поставит четыре квартиры за 11,5 млн — со скидкой 57,8 тыс. от начальной цены. В конце прошлого года компания сдала 11-этажный дом в райцентре Новая Усмань.

Воронежский губернатор Александр Гусев ранее сообщал о планах приобрести 360 квартир для сирот в 2023 году — «примерно на прошлогоднем уровне». В 2022 году власти закупали жилье в Воронеже, райцентрах Павловск, Россошь и Борисоглебск, а также в новоусманском Отрадном и семилукском поселке Стрелица.

Кроме того, с конца прошлого года воронежские сироты могут получить сертификат на покупку квартиры. Это позволяет человеку не только самостоятельно выбрать жилье, но и сразу оформить его в собственность: предоставляемые властями помещения пять лет находятся в государственной собственности.

По словам господина Гусева, пять лет назад на финансирование закупки квартир направлялось до 200 млн руб., а сейчас сумма «многократно увеличилась». На сертификаты власти выделили в прошлом году 75 млн. Ими воспользовались 23 сироты. Губернатор пообещал «и дальше искать дополнительные источники финансирования, чтобы покупать больше квартир сиротам».

Замглавы регионального департамента строительной политики Илья Климов в 2022 году говорил на мероприятии «Ъ-Черноземье», что на тот момент власти были не готовы закупать жилье по цене 80 тыс. руб. за 1 кв. м. Но, уверял господин Климов, это все равно будет хорошей мерой поддержки застройщиков.

В «Развитии» «Ъ-Черноземье» рассказали, что в торгах участвуют все застройщики, для которых важна социальная ответственность: «Цену власти предлагают нерыночную, но это возможность для компаний реализовать часть квартир, а также поддержать государство в решении важной социальной проблемы». По словам представителей ГК, квартиры в рамках торгов сироты получат в жилкомплексе в микрорайоне Шилово.

«Выбор» и ВМУ-2 отказались от комментариев.

Один из участников рынка на условиях анонимности пояснил «Ъ-Черноземье», что даже предлагаемая властями цена квартир выгодна для застройщиков, так как жилье продается оптом. «При этом, если говорить о Воронеже, то, конечно, никто не будет предлагать квартиры в центре. А продать чуть дешевле жилье на окраине в условиях просевшего спроса себе могут позволить многие»,— добавил собеседник «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков