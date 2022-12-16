BM-Group осваивает райцентры Черноземья

Структура воронежской BM-Group, строящей жилье в райцентрах Лиски и Павловск, получила право на комплексное развитие территории (КРТ) площадью 1,8 га в Старом Осколе Белгородской области. Начальная цена организованного «Домом.РФ» аукциона составила 4,4 млн руб. По условиям торгов здесь за шесть с половиной лет необходимо построить 13,9–20,5 тыс. кв. м жилья. BM-Group, выяснил „Ъ“, планирует возвести в две очереди ЖК на 20 тыс. кв. м за 1 млрд руб. С начала года уже три застройщика из других регионов заявили проекты в приграничной Белгородской области. BM-Group не исключает дальнейшей экспансии в Черноземье. По мнению риелторов, в Старом Осколе это наиболее привлекательная свободная для строительства площадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BM-Group Фото: BM-Group

Единственным участником торгов «Дома.РФ» на освоение 1,8 га по КРТ в Старом Осколе (микрорайон Рождественский, 2) стало воронежское ООО специализированный застройщик «БМ-групп Лиски». Начальная цена лота составила 4,4 млн руб., в аукционной документации нет информации, чтобы компания ее поднимала. Срок аренды составляет шесть с половиной лет. Получить разрешение на строительство первой очереди проекта необходимо максимум через полтора года после подписания договора. По условиям «Дома.РФ», на участке можно возвести от 13,9 тыс. до 20,5 тыс. кв. м жилья. Также не менее 3% от это площади может составить доля нежилых помещений.

Ранее здесь планировалось строительство учебного корпуса социально-экономического факультета местного филиала Белгородского госуниверситета. Сейчас, по данным «Дома.РФ», таким пока остается и вид разрешенного использования участка. Однако механизм КРТ позволил вовлечь в оборот неиспользуемую землю, так как первоначальный проект не реализовали. В непосредственной близости расположены школа, стадион и церковь, а «ближайшее окружение» представлено незастроенными участками и многоквартирной застройкой.

В BM-Group «Ъ-Черноземье» рассказали, что планируют построить жилой комплекс примерно для 1,1 тыс. человек. Проект предполагается реализовать в две очереди. Высота комплекса составит до девяти этажей, он рассчитан на 350 квартир. Всего планируется около 20 тыс. кв. м жилья. Объем вложений компания оценила примерно в 1 млрд руб. «Более точный размер инвестиций будет понятен после того, как завершим проектирование самого комплекса и разработаем проект благоустройства»,— пояснили там.

С архитектурным решением и с типологией застройки компания уже определилась. В Старом Осколе будет адаптирован «собственный девелоперский проект» BM-Group: «Типология среды будущего комплекса близка по характеристикам к типам "город-сад" и "городской микс". В наших проектах высокая доля озеленения, мы формируем среду, в которой природа имеет очень большой вес».

Также будут разделены пешеходные и автомобильные маршруты, а дворы будут свободны от машин. «Безбарьерный доступ позволяет попасть на этаж со двора или с улицы без единой ступеньки»,— добавили в компании.

Проект будет ориентирован на реалии рынка, подчеркнули в BM-Group. Но «пока прогнозировать цены на квартиры сложно»: «Слишком много ключевых переменных, которые могут быстро измениться: ставки по ипотеке, наличие господдержки, программ субсидирования ипотеки, уровень платежеспособного спроса и ритмичность продаж». Там добавили, что, например, в Павловске средняя цена квадратного метра в их ЖК составляет 66 тыс. руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО СЗ «БМ-групп Лиски» зарегистрировано в Воронежской области в октябре 2020 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 2,4 млн руб., чистая прибыль — 493 тыс. Гендиректор и совладелец 25% — Сергей Мозолин. Еще по четверти компании принадлежит Алану Бугулову, Александру и Михаилу Бушминым. Почти все они в разных долях также владеют другими компаниями ГК, включая основное ООО СЗ «БМ-групп», а также «БМ-групп Богучар» и «БМ-групп Павловск».

По собственным данным, BM-Group работает на рынке восемь лет, за это время построив 53,6 тыс. кв. м жилья для 1,1 тыс. семей. Среди особенностей ее проектов — расширенные окна и концепция «безопасный двор», предусматривающая отсутствие машин во дворах и установку видеонаблюдения. Застройщик работает в воронежских райцентрах: он возвел три ЖК в Лисках и строит один в Павловске.

В Единой информационной системе жилищного строительства у BM-Group указаны пять сданных домов в Лисках и три строящихся дома (два в Павловске, один в Лисках). По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 декабря компания занимает десятое место в регионе по объемам текущего строительства (46,9 тыс. кв. м) и девятое по объемам ввода жилья (13,9 тыс.). В 2021 году сдала 11,1 тыс., заняв 14-ю строчку.

Летом BM-Group заявила о готовности купить или взять в аренду на три года и больше пригодные для строительства многоквартирных домов участки площадью 0,5–4 га в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях.

В компании «Ъ-Черноземье» рассказали, что не исключают дальнейшей экспансии. «Мы рассматриваем области Черноземья и ЦФО. Наша стратегическая цель — кратный рост объемов строительства, мы уверены в успехе реализации проектов в любом малом городе России. Единственным сдерживающим фактором для нас остается логистика. Мы рассматриваем все Черноземье плюс радиус в 300 км»,— отметили в BM-Group.

Воронежская компания стала третьим иногородним застройщиком, в 2022 году заявившим проекты в Белгородской области. Весной стало известно о планах крупной тюменской ГК «Энко» построить в Старом Осколе ЖК на 1,5 тыс. квартир. В конце года к строительству ЖК на 551 квартиру в Белгороде приступила местная компания «Веголос», близкая к севастопольскому застройщику «Севпроектмонтаж».

Руководитель федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» в Белгородской области Вячеслав Семенов считает локацию под проект самой выгодной в Старом Осколе: «Привлекательных свободных площадок в городе в принципе осталось немного, а эта наиболее подходящая. Поблизости есть вся необходимая инфраструктура, от магазинов до социальных объектов. Транспортная доступность тоже хорошая. Так что здесь можно ожидать хорошего спроса на жилье».

При этом, не исключил эксперт, спрос могут подогреть приезжие из других районов области. «Мы фиксируем рост сделок в Старом Осколе, так как город хорошо развит и здесь обстановка спокойнее, чем в приграничных районах»,— пояснил господин Семенов.

Александр Прытков