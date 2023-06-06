Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью Corriere della Sera, что за время действия Минских соглашений сумел вооружить Украину. Он назвал украинскую армию «лучшим переговорщиком» и заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в ближайшие часы.

«Минские соглашения провалились, но все равно пригодились. Сразу после их подписания я пригласил натовских инструкторов, купил оружие и технику. Во время моего президентства мы построили армию. Итого, в 2022 году, когда Путин снова вторгся к нам, у нас было 150 тыс. человек, готовых ему противостоять… Благодаря Минским (соглашениям.— "Ъ") я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники»,— отметил господин Порошенко. Он утверждает, что лично потратил $70 млн на вооружение для ВСУ.

Экс-президент Украины убежден, что никаких гарантий безопасности не будет достаточно, и стране надо вступить в НАТО. Он считает возможными три сценария завершения военного конфликта — «победа, израильское решение или афганский вариант». «Второй поддерживают многие из тех, кто говорит, что устал от войны, и что мы можем сами защищаться, как Израиль, потому что у нас теперь много оружия. Проблема в том, что мы имеем дело не с палестинцами, а с ядерной державой»,— пояснил Петр Порошенко.

Первые Минские соглашения были подписаны в сентябре 2014 года представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ). Вторые Минские соглашения подписали в 2015 году, в них также участвовали представители Германии и Франции.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд говорил, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что эти соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы она «стала сильнее». Экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин уверял, что именно госпожа Меркель убедила президента РФ подписать Минские соглашения. Владимир Путин счел ее слова признанием обмана со стороны Запада. Его экс-помощник Владислав Сурков сказал, что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение.

Лаура Кеффер