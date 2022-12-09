Путин разочарован признанием Меркель о целях Минских соглашений

Президент Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывала договориться с Украиной в рамках Минских соглашений. Однако сказанные экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель слова, что договоренности нужны были лишь для того, чтобы вооружить Украину, навели его на мысли, что военную операцию, возможно, надо было начинать раньше.

«Я все-таки рассчитывал, что другие участники (Минских соглашений.— "Ъ") были искренни с нами. Оказывается, они тоже нас обманывали, и смысл заключался только в том, чтобы накачать Украину оружием и подготовить к боевым действиям. Видимо, мы поздно сориентировались, честно говоря. Может быть и раньше надо было все это начинать, но просто мы рассчитывали все-таки, что сможем договориться в рамках Минских соглашений»,— сказал президент.

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были попыткой выиграть Украине время, Владимир Путин назвал неожиданным. «Это разочаровывает... и так доверие почти на нуле, но после заявлений подобного рода, конечно, возникает вопрос, как договариваться, о чем и можно ли с кем-то договариваться»,— отметил президент, добавив, что в конечном итоге договариваться придется.

Госпожа Меркель прокомментировала Минские соглашения 7 декабря в интервью немецкой газете Die Zeit. По словам экс-канцлера, эта договоренность была «попыткой дать Украине время», и «она использовала это время, чтобы стать сильнее, как можно видеть сегодня».

В 2014 года представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР был подписан Минский меморандум о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. Из-за нарушений договоренностей в 2015 году было подписано второе Минское соглашение.

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Мария Федотова