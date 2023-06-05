Небензя указал на отсутствие перспектив продления зерновой сделки

Представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит перспектив для продления зерновой сделки. По его словам, ключевые для российской стороны условия до сих пор не выполняются. Последний раз соглашение продлили на 60 дней, до 18 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы объявили, что является условием дальнейшего продления — осуществление тех пяти пунктов, без решения по которым невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Поскольку эти пункты не выполняются, несмотря на все усилия Секретариата ООН и лично генерального секретаря, мы не видим перспектив для продления»,— сказал Василий Небензя журналистам (цитата по ТАСС).

Зерновая сделка — соглашение между Украиной, Россией, Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов, подписанное 22 июля 2022 года. Вторая часть соглашения — меморандум между Россией и ООН о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Москва неоднократно грозила выйти из сделки, поскольку условия меморандума до сих пор не реализованы. В этой связи МИД РФ указывал на необходимость решить «пять системных задач», включая переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса

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Лусине Баласян