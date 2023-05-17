МИД подтвердил продление зерновой сделки и потребовал исправления перекосов ее исполнения

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что зерновая сделка продлена на два месяца. Ранее об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца черноморской инициативы, таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность,— в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам»,— сказала представитель российского МИДа на брифинге (трансляция ведется на YouTube-канале ведомства).

При этом Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона не изменила «принципиальных оценок» стамбульских договоренностей. «Перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены»,— отметила она.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва согласилась на продление соглашения, поскольку «не теряет надежды» на решение связанных с его реализацией проблем.

Продление зерновой сделки до 18 июля (на 60 дней) также подтвердил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Он выразил надежду, что сделка будет осуществляться на тех условиях, которые согласовали ее участники.

Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года Россией, Украиной, Турцией и ООН, обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Москва неоднократно допускала выход из сделки, поскольку вторая часть соглашения до сих пор не выполнена.

Лусине Баласян