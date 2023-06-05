Белгородские власти отрицают отсутствие мест в больницах из-за раненых

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию о том, стационары медицинских организаций переполнены ранеными военнослужащими.

Как говорит чиновник, в фейковом сообщении говорится, что из-за раненых всех пациентов якобы выписывают раньше положенного. «Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Мы работаем в штатном режиме и продолжаем оказывать экстренную и плановую помощь всем, кто в ней нуждается»,— написал господин Иконников в своем Telegram-канале.

Белгородская область подвергается не только обстрелам со стороны Украины, но и информационным атакам. Так, периодически по областному центру прокатывается волна ложных звонков о минировании зданий или срочной эвакуации. Также ранее власти опровергали падение вертолета в приграничном районе.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж