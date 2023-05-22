Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированной информационной атаке на жителей региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о массированной информационной атаке на регион. Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о перестрелках с диверсантами на границе с Белгородской областью, некоторые Telegram-каналы сообщали, что на территорию КПП «Грайворон» заехал танк. Также жителям поступают звонки с предложением эвакуироваться на личном авто или прибыть с вещами в ближайший пункт полиции.
Вячеслав Гладков
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Еще раз повторюсь, в Грайворонском районе ни один из мирных жителей не пострадал, нет ни раненых, ни убитых. Сейчас вижу, что идет распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от администрации. Это вранье, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение — мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте, я с вами»,— сказал губернатор.
Территория Белгородской области подвергается обстрелам со стороны Украины с начала проведения специальной военной операции на Украине. На прошлой неделе власти также опровергли сведения о прорыве диверсантов в регион.
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