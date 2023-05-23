Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Белгородской области опроверг падение вертолета в Прохоровском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» опроверг информацию о падении вертолета в Прохоровском районе во время атаки диверсантов.

О возможном падении вертолета в районе Прохоровки вчера, 22 мая, сообщали Telegram-каналы. По некоторым данным, речь шла о вертолете Ми-8. Жительница Белгородской области попросила губернатора прокомментировать эту информацию. «Вертолет в Прохоровском районе не падал», — ответил Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, за прошедшие сутки Белгородская область столкнулась с беспрецедентными информационными атаками. Они обострились на фоне проникновения в Белгородскую область диверсионно-разведывательной группы. В результате диверсии погиб один мирный житель, 13 получили ранения, а во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина. Министерство обороны сообщило об уничтожении боевиков.

Как боевики при поддержке артиллерии атаковали Белгородскую область — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...