Губернатор Белгородской области опроверг падение вертолета в Прохоровском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира во «ВКонтакте» опроверг информацию о падении вертолета в Прохоровском районе во время атаки диверсантов.

О возможном падении вертолета в районе Прохоровки вчера, 22 мая, сообщали Telegram-каналы. По некоторым данным, речь шла о вертолете Ми-8. Жительница Белгородской области попросила губернатора прокомментировать эту информацию. «Вертолет в Прохоровском районе не падал», — ответил Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, за прошедшие сутки Белгородская область столкнулась с беспрецедентными информационными атаками. Они обострились на фоне проникновения в Белгородскую область диверсионно-разведывательной группы. В результате диверсии погиб один мирный житель, 13 получили ранения, а во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина. Министерство обороны сообщило об уничтожении боевиков.

Как боевики при поддержке артиллерии атаковали Белгородскую область — в материале «Ъ» «"Граница" на границе».

Сергей Толмачев, Воронеж