Авиакомпании пересматривают классы

Одна из ведущих авиакомпаний мира Qatar Airways откажется от первого класса в новых самолетах. Речь идет о дальнемагистральных Boeing нового поколения. В них будут предусмотрены уже только два класса обслуживания — бизнес и эконом, сообщили Bloomberg в самой авиакомпании. Наличие третьей, более дорогой категории билетов сегодня невыгодно, подчеркнули в Qatar Airways. А потребители не почувствуют существенной разницы, потому что большинство привилегий первого класса есть и в «бизнесе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeff Chiu / AP Фото: Jeff Chiu / AP

Но вряд ли пассажиров, которые обычно выбирают так называемые роскошные места, устроит этот расклад, говорит управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный:

«Выглядит это довольно странно. Особенно учитывая, что их ближайший конкурент — более крупная авиакомпания Emirates — использует первый класс практически на всех основных направлениях и даже на коротких перелетах, которые длятся не более четырех часов. Например, рейсы на Мальдивы, где в компоновке часто присутствует первый класс.

Может быть, это связано с тем, что Qatar Airways пытается поменять именно тип воздушных судов, на которых они совершают дальнемагистральные перелеты, и перейти, например, на A350, который по размеру меньше, а первый класс там и в самом деле не очень хорошо встраивается.

Насколько бизнес-класс может полноценно заменить первый даже в рамках того же Emirates и Qatar? "Бизнес", кончно, попроще, там невозможно создать атмосферу, присущую первому — полноценные кабинки, где человек может полностью изолироваться от окружающего мира.

При этом сложно представить направления, на которых первый класс полностью распродан. Всегда остается пара свободных мест, учитывая, что их всего шесть-восемь. Но при этом надо понимать, что стоимость одного билета в первый класс превышает эконом в десятки раз. Первый класс на рейс Дубай—Москва может стоить 1,3 млн руб. в пиковые даты. А эконом обходится иногда и в 80 тыс. руб. Это может быть связано с локальной ситуацией в самой Qatar Airways».

Другие крупные авиакомпании, например, немецкая Lufthansa, австралийская Qantas Airways и французская Air France, наоборот, делают больший упор на премиальные услуги, пишет Bloomberg. Собеседники агентства говорят, что билеты в первый класс еще никогда не продавались так хорошо. При этом в целом перевозчиков, которые предоставляют подобные условия, немного,

рассказывает официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. По его словам, сейчас это скорее нишевая история, и падает даже популярность более дешевого бизнес-класса:

«Как такового первого класса обслуживания в авиакомпаниях России нет и не было. Но на ряде воздушных судов в передней части бизнес-класса есть места для пассажиров, которые раскладываются в широкую большую кровать. Они продают как бизнес-класс. В случае если пассажиру необходимо занять такое место, он доплачивает как за дополнительную услугу, некий своего рода Space +. Питание, обслуживание, бортпроводники, все то же самое как и в классе "бизнес".

Мы видим, что большее предпочтение отдается транспортной доступности регионов. На местах повышенного спроса авиакомпании все-таки стараются поставить воздушные суда с максимальной вместимостью. Понятно, что в эконом-классе некоторым пассажирам не очень удобно путешествовать на дальние направления, но бизнес-класс обеспечивает повышенные потребности в сервисе.

Самый длинный рейс, который у нас сейчас будет формироваться — это Москва—Варадеро. Время в пути составит около 13 часов. Понятно, что будет и улучшенный сервис. Понятно, что первый класс занимает на борту воздушного судна и больше места. При его наличии какое-то количество пассажиров просто не смогут воспользоваться услугами авиакомпаний.

Идет ли речь о мировом тренде на уход от первого класса? Могу сказать больше, сокращение мест наблюдается и в "бизнесе". Компании, которые дают своим работникам возможность путешествовать по каким-то деловым целям, сокращают число сотрудников, пользующихся бизнес-классом или такие билеты приобретаются при полетах длительностью свыше четырех часов».

В 2022 году Qatar Airways была названа лучшим авиаперевозчиком мира в седьмой раз подряд — по версии консалтинговой компании Skytrax. На втором месте оказалась Singapore Airlines, на третьем — Emirates.

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Сабина Адлейба