Turkish Airlines разыгрывает карту

Билеты авиакомпании Turkish Airlines можно оплатить российскими картами. Во всяком случае, об этом “Ъ FM” сообщили операторы call-центра перевозчика. Там уточнили, что для этого не нужно приходить в офис, а купить можно как билеты на рейсы из России, так и на внутренние. Но в последнем случае будет взиматься комиссия за обмен рублей на лиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

7 апреля источники агентства «РИА Новости» в Turkish Airlines сообщили, что оплатить российскими картами перелет получится только при личном посещении офиса. При этом по аналогичной схеме можно приобрести билеты, например, и некоторых авиаперевозчиков из Объединенных Арабских Эмиратов. “Ъ FM” обзвонил несколько компаний и выяснил, принимают ли они российский пластик:

Call-центр авиакомпании Turkish Airlines: — Да, конечно, можете оплатить билеты на сайте именно российской картой. Проблем нет. Mastercard и Visa даже российские проходят, не беспокойтесь. — Я потом планирую полететь из Стамбула в Анталью, можно такие билеты купить отдельно? — Ну конечно. На сайте все можно. Call-центр авиакомпании Emirates: «Российской картой можно оплатить билеты в Дубай только в офисе в Москве. Можно туда прийти и там это сделать». Call-центр авиакомпании Flydubai: «Именно на сайте не получится, можно через наш call-центр. Можете забронировать билет на сайте авиакомпании Flydubai, затем связаться с нами и через нас оплатить. Нужно выбрать опцию "отложенный платеж", потом звоните на этот номер, озвучиваете нам номер бронирования, мы считаем цену в рублях и направляем ссылку на почту, которая указана в вашем бронировании».

Сообщения о том, что компания Turkish Airlines принимает российский пластик, появились еще в начале февраля. «Известия» отмечали, что речь шла даже о картах «Мир». Тем не менее тогда уточнялось, что оплата проходит не всегда. Информация активно обсуждалась на профильных туристических форумах.

При этом вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян полагает, что подобные платежи могут проводиться только с привлечением фирм-посредников. Впрочем, и без этого купить самостоятельно авиабилеты сейчас не проблема, говорит он:

«В основном во всех иностранных компаниях — и Flydubai, и Qatar Airways, и Royal Air Maroc, и Emirates — происходит так: либо платишь непосредственно в офисе, либо вы можете зайти на сайт авиаперевозчика, и он даст вам ссылку на оплату через посредника, некую российскую частную компанию.

Что касается Turkish Airlines, там то была возможность оплатить на сайте, то нет, то принимали карту "Мир", то нет.

Люди не могут бесконечно играть в эти игры, они хотят какой-то стабильности. Эти клиенты могут приобрести билеты по таким ссылкам либо зайти в любое турагентство в РФ и заплатить за них спокойно рублями. Этот вопрос давно решен. Агентства могут предложить даже более выгодные перелеты, нежели если бы вы покупали сами. Они подписывают контракты с некоторыми иностранными агрегаторами и берут билеты через них. И они как раз значительно дешевле».

По данным Ассоциации туроператоров России, на грядущие майские праздники большинство самостоятельных и организованных туристов выбирают поездки внутри страны. Доля таких путешественников в 2,5 раза больше тех, кто поедет за границу. Хотя в докризисный период соотношение составляло один к одному. При этом из зарубежных направлений у россиян востребованы прежде всего Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

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Владислав Викторов