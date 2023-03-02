Armenian Airlines держит курс на Россию

Новый армянский перевозчик начнет летать в Россию. Авиакомпания Armenian Airlines уже в этом месяце будет совершать авиарейсы из Еревана в Сочи. Полеты на российский курорт стартуют с 13 марта и будут выполняться по понедельникам, а с 17 марта к ним добавятся рейсы по пятницам. Выполнять их планируется на самолете Airbus A321. Кроме того, компания планирует курсировать по маршруту Ереван—Москва ежедневно, кроме среды и пятницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Armenian Airlines — сравнительно молодой перевозчик. Он начал работать в декабре прошлого года. Но даже с его приходом на российский рынок путешествия в Армению из России заметно не подешевеют, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «К сожалению, в Армении нет больших авиакомпаний, ни у одной нет более полутора десятка самолетов, и приход нового перевозчика сильно цены не изменит. Необходимо значительное увеличение количества рейсов, не один-два в неделю в тот же Сочи, а два рейса в день из Сочи в Ереван.

Есть города, где нужно усиливать перевозку. Та же Самара, Казань, Екатеринбург — здесь не хватает перелетов в Ереван. Справедливая цена полета из любого города европейской части России в Ереван не должна превышать 20 тыс. руб. туда-обратно. Сама по себе Армения — недорогая страна. Там гостиницы и питание стоят намного дешевле, чем в крупных российских миллионниках, на 50-70%. Но россияне туда не едут в основном из-за дорогой перевозки».

По данным Ассоциации туроператоров России, во второй половине февраля билеты из Москвы в Ереван в обе стороны стоили от 17,5 тыс. руб. на одного пассажира. Приход нового авиаперевозчика сделает Армению более привлекательной в первую очередь для бизнес-путешественников. Так считает вице-президент АТОР Артур Мурадян:

«Многие россияне выбирают Армению как транзитное направление в Европу. Оттуда летают лоукостеры, туда — крупные перевозчики, через которых можно добраться в дальние страны, включая даже США.

Важно то, что из этой страны туристы летят на европейские курорты. В прошлом году, например, часть болгарского турпотока была переведена именно на полеты из Еревана. Бизнес-туризм связан с тем, что Армения является неким альтернативным хабом обхода санкций, как Дубай и Стамбул. Многие компании перенесли туда часть бизнеса, сотрудников. Число релокантов, которые используют страну как хаб, по разным оценкам составляет 30-40% объема авиационного рынка, представленного на российском направлении».

По данным Комитета по туризму Армении, в прошлом году эту страну в целом посетили более 1,6 млн туристов. Из них почти половина пришлась на путешественников из России.

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Владимир Расулов