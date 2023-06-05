Соблюдение санкций усилят «проповедями»

Евросоюз не будет вводить санкции против стран Центральной Азии за помощь России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, вместо этого регион планирует мягко убеждать партнеров не сотрудничать с Москвой. Сейчас Евросоюз готовит 11 пакет санкций и хочет снизить риск их обхода. При этом объединение не намерено применять принцип экстерриториальности, и будет работать с партнерами путем диалога, отметил Мишель на саммите «ЕС — Центральная Азия». Насколько эффективной будет эта стратегия? И что Европа может предложить странам СНГ? Об этом — Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

В мае Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, говорила, что 11 пакет будет посвящен ужесточению контроля за действующими санкциями. В такой логике действуют и США, которые в конце весны ввели ограничения против 71 компании, в том числе из Армении и Киргизии. Евросоюз тоже планировал добавить в черный список несколько десятков организаций по всему миру.

Но теперь ЕС обещает не бить по странам Центральной Азии, а пользоваться знаменитой «мягкой силой». Одно другому не противоречит, считает адвокат, партнер NSP Илья Рачков:

«Здесь имелось в виду то, что они начнут мониторить, какие юридические и физические лица из этих стран вовлечены в торговлю с Россией санкционкционными товарами, но сразу их карать не будут. Если выяснится, что эти объемы действительно позволяют Москве практически снивелировать значение санкций, тогда Евросоюз в любой момент может от этого обещания отойти и развернуть более масштабные ограничения в отношении разных лиц из этих стран».

На саммите «Евросоюз — Центральная Азия» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев попросил о партнерстве в борьбе с экстремизмом и торговлей людьми, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал увеличение экспорта в ЕС и сохранение поставок нефти, а лидер Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что потенциально регион может стать «хабом, соединяющим Европу и Азию». Первый раз в таком формате стороны встретились осенью 2022 года. Тогда они «выразили неизменную приверженность соблюдению Устава ООН — и, в том числе, принципов уважения территориальной целостности всех стран».

Евросоюз даже назначил спецпредставителя по санкциям, он должен убеждать страны региона «не помогать России обходить ограничения» и прислушиваться к тому, как эти меры влияют на них. Такой инструмент европейцы позаимствовали у своих более опытных партнеров, говорит генеральный директор РСМД Иван Тимофеев:

«Бенчмарк задают, конечно, американцы. Они давным-давно уже опробовали такой способ разъяснения своей позиции. Делать это они стали еще в период активных санкций против Ирана, когда в начале 10-х представители Минфина США ездили по различным странам, убеждая их лидеров присоединиться и к санкциям ООН, и к односторонним санкциям США. На таком сленговом языке американцы называли это gospelling — "проповедь"».

С начала 2023 года давление на участников параллельного импорта заметно выросло. Например, столкнулись со сложностями компании, которые ввозят европейские машины через СНГ, рассказывали собеседники “Ъ FM”. Проблемы возникали и с банковскими трансакциями, и с посредниками из Центральной Азии. Конечно, участники рынка найдут новые схемы, но чем более «серым» становится рынок, тем выше риски, продолжает исследователь санкций Иван Тимофеев:

«По экспортному контролю мы периодически видим и новые американские уголовные дела в Европейском союзе. Давление на бизнес, конечно, будет нарастать. Но вместе с тем, как показывает опыт Ирана, вокруг санкционных юрисдикций разрастаются "серые" рынки. И это большая проблема, на самом деле, потому что бизнес уходит в полулегальную сферу. Это дает простор для преступников, криминала всех мастей».

4 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал меры против бизнеса, который помогает России обходить санкции. По словам украинского президента, Киев «видит каждое направление и страну, которые этому способствуют». Как именно он будет с этим бороться, Зеленский не уточнил.

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Илья Сизов