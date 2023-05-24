Влияние распределили по региону

Роль России в СНГ размывается, но геополитические амбиции Москвы не уменьшатся. Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало обзор, посвященный положению постсоветских государств. Аналитики отмечают, что Содружество независимых государств традиционно рассматривается как сфера российского влияния. Но роль РФ как крупного дипломатического партнера и гаранта безопасности в СНГ снижается. Также из-за конфликта на Украине и санкций ослабевает ее позиция как ключевого экономического узла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В итоге Moody's ожидает реорганизации геополитических альянсов в регионе СНГ и особенно в Центральной Азии. Подробности — в справке “Ъ FM”.

По оценке агентства Moody's, возрастающую роль в Центральной Азии будут играть США, Евросоюз, Турция и Иран. Торговые связи уже заметно укрепляются, например, Анкара и Тегеран недавно увеличили продажи беспилотников в Киргизию и Таджикистан. С другой стороны, в экономическом контексте Россия остается центром притяжения для стран Евразийского экономического союза, включая Казахстан и Киргизию. Товарооборот между Россией и странами Центральной Азии в прошлом году, по данным Moody's, увеличился на 28%, резко выросли денежные переводы из России, особенно в Таджикистан — на 43%. Кроме того, Казахстан и Узбекистан в начале этого года подписали новые соглашения о сотрудничестве с «Газпромом». Однако центральноазиатские страны развивают между собой инфраструктурное и логистическое сотрудничество, а также стремятся диверсифицировать экспортные каналы в сторону других крупных рынков. Приоритетные направления — Евросоюз и Китай. Moody's отмечает, что взаимная торговля между КНР и странами Центральной Азии в прошлом году выросла на 40% и преодолела отметку в $70 млрд. Регион активно ищет внешнее финансирование, в частности, со стороны ЕС и США, а европейские и американские власти, в свою очередь, возобновили демонстрацию интереса к Центральной Азии. Европа уже является основным источником прямых иностранных инвестиций в Азию, по оценке Moody's, это доля более 40%.

Между тем Москва по-прежнему стремится сохранить свое влияние на соседние страны и может прибегать к тактике политического вмешательства или сфокусироваться на стратегиях мягкой силы, пишет агентство.

Однако Moody's не учитывает, что на постсоветском пространстве многие игроки и сами заинтересованы в альянсе с Россией. Например, связка со среднеазиатскими республиками выгодна всем сторонам, убежден завкафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, член Бреттон-Вудского комитета Владимир Квинт:

«Номер один для нас — гигантский человеческий потенциал. Рост молодежи, например, в Узбекистане не сравнить ни с кем. Кроме того, там улучшается технологический уровень, там огромные возможности, но в России пока это не особенно понимают.

Что касается роли Китая в этом регионе, то у нас есть свои достоинства, которых нет у него.

Во-первых, общий язык. Русский язык — это огромное конкурентное преимущество России, в частности, он упрощает экономическое взаимодействие.

Во-вторых, у нас есть сложившиеся инфраструктурные отношения, и транспортные, и энергетические, и созданные уже в XXI веке коммуникационные связи, которые гораздо лучше, чем с КНР. Просто наши конкурентные преимущества недостаточно используются.

Если говорить про стратегию развития альянса России и стран Центральной Азии, то она в ближайшие три-пять лет должна иметь детальную проработку по взаимным инвестициям. Причем они необязательно могут быть связаны с оценкой в рублях и копейках. Это может касаться и использования человеческого потенциала. Кроме того, огромный потенциал российского образования не используется в полной мере».

По прогнозам Moody's, конфликт между Россией и Украиной продолжится в этом и последующих годах. Аналитики агентства предполагают, что международные санкции сохранятся и после завершения боевых действий. Для некоторых стран, например, для Грузии и Молдавии геополитические риски повышаются, пишут аналитики.

Россия уже заметно сократила и даже предупреждала о возможности прекратить газовые поставки в Молдавию. Нагрузку на бюджет страны увеличивают высокая стоимость энергоресурсов и наплыв беженцев с Украины, указывают аналитики.

Что касается Грузии, Moody's указывает на риск «повышенной внутриполитической волатильности» в связи с возможным «российским вмешательством». Но возможность прямых конфронтации в этих странах агентство не рассматривает.

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Светлана Белова