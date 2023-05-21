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Коммерсантъ FM
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Бизнес полагается на запасные варианты

Как в России относятся ко вторичным санкциям в отношении зарубежных компаний

Российский бизнес не беспокоит давление вторичных санкций Запада на их зарубежных партнеров. Об этом “Ъ FM” сообщили сами предприниматели. Если кто-то из контрагентов откажется от сотрудничества, то им легко можно будет найти замену, считают представители бизнеса и топ-менеджеры отечественных компаний. Ранее страны «семерки» пообещали повышать издержки для тех, кто поддерживает Москву. Такой тезис содержится в итоговом коммюнике, которое представители G7 приняли на саммите в Хиросиме. Наказывать тех, кто продолжает поставлять Москве товары из санкционного списка, планирует и Евросоюз.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако вряд ли это способно значительно осложнить параллельный импорт, полагает коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова:

«Наверняка нашим импортерам и предприятиям придется искать новые каналы закупок. Это все требует времени и денег и означает определенные расходы в первую очередь интеллектуальные, конечно.

Но последние полтора года научили Российскую Федерацию очень быстро реагировать на происходящее. Запасные варианты есть сейчас у всех.

Однако 90 компаний, в отношении которых ЕС хочет ввести ограничения, — это, конечно, капля в море. Точно и в Китае, и в Арабских Эмиратах, и в Средней Азии останутся структуры, которые продают и смогут по-прежнему реализовывать санкционную продукцию в Россию.

Мы прекрасно знаем не только транзитные компании, которые в целом созданы специально для организации таких схем, но и прямых итальянских, немецких, даже американских производителей, которые не хотят отказываться от нашего рынка, и, в общем-то, закрывают глаза на маршрут продажи. Если бы не было желания, мы бы давно как страна бы уже ничего не покупали ни у кого».

Как новые санкции Великобритании отразятся на России

Как новые санкции Великобритании отразятся на России

Все 90 компаний, которые должны включить в 11-й пакет санкций Евросоюза, по версии Брюсселя, поставляют Москве товары из ЕС через третьи страны. В частности, ограничения коснутся восьми юрлиц из Китая.

В США также приняли решение наказать нарушителей санкционного режима: в черный список вошли 100 компаний и более 20 физлиц из Армении, Киргизии, Индии, Германии, Швейцарии, Великобритании и других стран.

Кроме того, США ввели ограничения на поставки 1,2 тыс. промышленных изделий. Значительная их доля приходится на стройматериалы и краски, включая гипс, глину и пластиковые окна. Насколько санкции повлияют на строительную отрасль? И возможен ли в нынешних условиях параллельный импорт? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с основателем компании Good Wood Александром Дубовенко:

Какие российские газопроводы могут затронуть санкции ЕС

Какие российские газопроводы могут затронуть санкции ЕС

«90-95% стройматериалов выпускалось в России, потому что они достаточно дешевые, их очень дорого куда-то возить. Но есть и определенные тонкости. Практически ни один строительный материал не обходится пусть без небольших, но зарубежных компонентов, добавок и так далее. Поэтому полностью, конечно, их импортозаместить в ближайшее время невозможно.

Что касается завоза этих комплектующих или тех позиций, которые не выпускаются в России, то что-то можно ввезти из Китая, но кое-что везется так называемым параллельным импортом, и без этого пока невозможно.

Если говорить про санкции, то это такая игра в кошки-мышки, потому что очень сложно полностью закрыть рынок, особенно когда речь идет про какие-то комплектующие, которые под разными брендами в разных странах производятся.

Мы видим, что где-то что-то пропадало, а потом уже буквально через месяц альтернативный канал снабжения снова организовывался, из чего можно сделать вывод, что в ближайшие годы вряд ли полностью будет остановлен поток».

В ближайшее время ввести новый санкционный пакет должна и Япония. Токио запретит экспорт и оказание услуг 80 российским компаниям, связанным с Вооруженными силами, сообщает Nikkei. Кроме того, будут заморожены активы около 100 лиц и организаций, пытающихся уклониться от действующих ограничений.

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Иван Хорушевский

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