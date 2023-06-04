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Коммерсантъ FM
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Столтенберг поблагодарил Турцию за решение отправить спецназ в Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил благодарность Турции за решение отправить в Косово военных на фоне происшедших в этой стране беспорядков. Вчера, 3 июня, Анкара анонсировала отправку в Косово спецназа в рамках натовской миссии в регионе KFOR, сегодня началась его переброска.

«Я благодарю Турцию за отправку подкрепления в северное Косово после недавних беспорядков в регионе»,— заявил господин Столтенберг журналистам после встречи с недавно переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за закрытыми дверями (цитата по Anadolu).

В Косово начали перебрасывать батальон спецназа 65-й мотострелковой бригады, сообщает TGRT Haber со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

На фоне происшедших столкновений сербов с KFOR НАТО решило отправить в Косово подкрепление в составе 700 военнослужащих.

Об эскалации конфликта в регионе читайте в публикации «Ъ» «На Косово навалились всем западным миром».

Мария Федотова

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