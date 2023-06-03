Турция анонсировала отправку спецназа в Косово

Турция планирует направить спецназ в частично признанное Косово в ответ на запрос НАТО. Турецкий спецназ присоединится к миротворческим силам альянса (KFOR) в Косово после происшедших там беспорядков. Турция является членом Североатлантического альянса.

«Планируется развернуть батальон коммандос в... Косово 4–5 июня»,— сообщили в турецком Минобороны (цитата по агентству Reuters). Военное ведомство также призвало к сдержанности и конструктивному диалогу для урегулирования кризиса, который «может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности».

Ранее в Косово в столкновениях с силами НАТО было ранено более 50 человек, после чего альянс отправил туда подкрепление в составе 700 военнослужащих.

Об эскалации конфликта в регионе читайте в публикации «Ъ» «На Косово навалились всем западным миром».

Мария Федотова