Устойчивое не подпирать

Правительство отменило льготу по возврату в бюджет субсидий не выполнившими условия соглашений о них агроинвесторами до 2024 года, теперь им придется вернуть средства в дефицитный бюджет в срок. Отмена меры, введенной после начала военной операции на Украине и работавшей как бесплатный кредит для АПК, объясняется уверенностью властей в устойчивости сектора, которая подкрепляется данными о росте экспорта зерновых и видами на урожай. Тренд подтверждается и отказом властей от других мер поддержки отрасли, в частности от расширения закупок в зерновой госфонд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белый дом убедился, что инвестпроекты в сельском хозяйстве способны выстоять и без чрезвычайных льгот, предоставленных ему весной 2022 года

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Белый дом убедился, что инвестпроекты в сельском хозяйстве способны выстоять и без чрезвычайных льгот, предоставленных ему весной 2022 года

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Правительство сокращает экстренную поддержку отраслей, демонстрирующих устойчивость в условиях военной операции РФ на Украине. Как следует из постановления №912 от 2 июня 2023 года, Белый дом признал утратившим силу один из пунктов постановления от 16 апреля 2022 года, разрешавший не выполнившим условия соглашений о субсидировании процентов по инвесткредитам компаниям АПК возвращать госсредства в бюджет до 1 июня 2024 года. Фактически антикризисная мера, введение которой объяснялось риском затягивания выполнения соглашений о субсидиях из-за санкций, действовала для отрасли как бесплатный кредит, но теперь деньги придется вернуть в дефицитный бюджет в срок: АПК уже продемонстрировал устойчивость в сравнении с другими отраслями экономики.

Так, по данным Росстата, спад финансового результата (прибыль минус убытки) в растениеводстве и животноводстве, на которые приходится основной оборот в АПК, в 2022 году был меньшим, чем в среднем по экономике (8,9% против 12,6%). Это соотношение сохранилось и в первом квартале 2023 года (18,9% против 22,3% соответственно), хотя именно на первый квартал года традиционно приходятся наиболее значительные затраты аграриев на посевную.

В апреле и мае наблюдался резкий рост экспортных отгрузок российского зерна (отчасти это объясняется благоприятными погодными условиями в Черном море в конце весны; см. “Ъ” от 12 мая). Напомним, в первые месяцы сезона (сельхозгод начался 1 июля 2022 года и закончится 30 июня 2023 года) темпы отгрузок не внушали оптимизма ни аграриям, ни властям (подробнее см. “Ъ” от 2 июня). Несмотря на сохраняющиеся проблемы, с которыми за последний год столкнулась отрасль (трудности с оплатой отгрузок, логистикой, хранением зерна и т. д.), рекордный урожай позволил вывезти из РФ, по разным подсчетам, от 55 млн до 60 млн тонн зерна. Неуверенность в экспортном потенциале, которая большую часть сезона сохранялась в оценках и заявлениях представителей власти, в последние месяцы сменилась убежденностью в том, что от ожиданий и планов вывоз сельхозпродукции (речь в первую очередь о зерновых) из РФ по итогам сельхозгода не отстанет.

О смене настроений свидетельствует и отказ властей от закупок зерна в интервенционный фонд, он является одним из механизмов борьбы с падением рентабельности отрасли. Последние такие закупки — 3 млн тонн зерна на 47,1 млрд руб.— проводились в 2022 году. В 2023 году продолжать их не планировали, однако, опасаясь экспортных сложностей и сдерживая тревогу аграриев, в марте правительство заявляло, что «рассматривает возможность» закупить еще около 7 млн тонн зерна (подробнее см. “Ъ” от 24 марта). При этом на прошлой неделе глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что по крайней мере в 2023 году закупочных интервенций не будет, фактически подтвердив оптимизм властей в отношении способностей отрасли самостоятельно справиться с рекордным урожаем.

Кристина Боровикова