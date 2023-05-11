Зерно уплывает

Завершившиеся в четверг переговоры участников «зерновой сделки», которые пока не привели к продлению соглашения и переведены в фазу обсуждения технических деталей, показали, что РФ сосредоточена на выполнении своих требований — возвращении Россельхозбанка (РСХБ) в систему SWIFT и разблокировке экспорта удобрений. Показатели экспорта российских зерновых, которые не отстают от планов даже в обстоятельствах невыполнения условий сделки, позволяют Москве, как утверждает Киев и подтверждает ООН, приостанавливать инспекции украинских судов, «навязывая собственный план» дальнейших переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успехи экспорта российского зерна позволяют представителям страны не спешить с продлением Черноморской зерновой инициативы до выполнения их требований

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Успехи экспорта российского зерна позволяют представителям страны не спешить с продлением Черноморской зерновой инициативы до выполнения их требований

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Стамбуле завершились двухдневные переговоры РФ, Украины, Турции и ООН, на которых обсуждались условия продления Черноморской зерновой инициативы, или «зерновой сделки». Как следует из заявлений участников, обсуждения касались условий, при которых РФ согласится продлить сделку, и нынешней фактической блокировки ею вывоза зерна с Украины.

Одним из ключевых вопросов для РФ, как показали переговоры, остается возвращение РСХБ в систему SWIFT — эту возможность Турция обсуждает с США и Великобританией. Продвижения, как заявил после встреч в Стамбуле замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, пока нет, хотя проблема финансового сопровождения сделки активно обсуждалась и накануне переговоров — тогда в качестве альтернативы возвращения РСХБ в SWIFT ООН предлагала проведение операций через турецкий банк-посредник Ziraat (подробнее см. “Ъ” от 6 мая). Вариант обсуждался и на переговорах, но российская позиция по этому вопросу до сих пор неизвестна.

Еще один принципиальный для РФ вопрос связан с восстановлением поставок аммиака через аммиакопровод Тольятти — Одесса и разблокировкой экспорта российских удобрений в целом. Как заявляли в начале этой недели в ООН, в рамках «зерновой сделки» российские удобрения, в том числе аммиачные, не экспортировались — и организация работает над тем, чтобы заблокированные в портах суда начали движение.

Среди других российских условий продления сделки — возобновление поставок в РФ сельхозтехники и запчастей, а также снятие ограничений с вывоза зерновых.

Последний вопрос, впрочем, по-видимому, сейчас беспокоит российскую сторону в меньшей степени. По данным Российского зернового союза (РЗС), с 1 июля 2022 года по апрель 2023-го РФ экспортировала 51 млн тонн зерновых при цели вывезти до 30 июня 2023 года 60 млн тонн — за май и июнь России остается вывезти 9 млн тонн. Учитывая, что только пшеницы за апрель было отгружено 5 млн тонн и, по прогнозам «Совэкона», в мае отгрузки могут составить еще 3,6–4,1 млн тонн, а также благоприятные погодные условия в Черном море в конце весны — начале лета, вероятность выполнения плана даже при несоблюдении условий РФ другими участниками сделки высока — а проблем с расчетами за поставки зерна, как заверяют в Госдепартаменте США, нет.

Это, вероятно, позволяет РФ настаивать на выполнении ее требований в рамках Черноморской инициативы другими участниками, не проявляя рвения в соблюдении условий со своей стороны — как утверждают украинские власти, с середины апреля РФ периодически блокирует проверки судов с зерном. ООН также зафиксировала, что в феврале и марте украинский экспорт в рамках инициативы рос, а в апреле упал на 29%. Число досмотров судов в мае снизилось в среднем до 2,9 в день (4 в апреле), а в некоторые дни инспекции вовсе не проводились. В связи с этим Киев заявлял, что Москва навязывает остальным странам «собственный план, что неприемлемо». РФ же объясняет задержки соблюдением стандартов и невозможностью «поступиться качеством в угоду количеству», отметил Сергей Вершинин.

Как следует из заявлений Минобороны Турции, совещания на техническом уровне продолжатся «в ближайшее время». Если стороны договорятся, сделка, как утверждает турецкая сторона, будет продлена на два месяца.

Кристина Боровикова