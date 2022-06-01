Поиски зерна истины

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В то время как в мире нарастает угроза голода, который может затронуть сотни миллионов людей, генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о прогрессе в переговорах по разблокировке экспорта зерна с Украины, а также беспрепятственному доступу российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки. В среду стало известно о планах ООН создать контактную группу по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. Посредниками в переговорах между Россией и Украиной должны стать Турция и ООН. В Анкаре считают, что все основные вопросы могут быть решены в течение недели-двух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я считаю, что прогресс есть, но мы еще не достигли результата. Это очень сложные вопросы, и тот факт, что все компоненты взаимосвязаны, делает переговоры особенно трудными» — так генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал в среду ситуацию с разрешением одного из самых серьезных мировых продовольственных кризисов. По словам генсека, он «полон надежд, но еще многое предстоит сделать». Господин Гутерриш рассказал, что две команды — заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса и генсека Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен — работают над достижением пакетной договоренности, которая «будет включать безопасный экспорт украинской продукции по морю, а также беспрепятственный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки, особенно в развивающиеся страны». Напомним, в понедельник госпожа Гринспен посетила Москву, где провела переговоры с первым вице-премьером Андреем Белоусовым о возобновлении экспорта российской сельхозпродукции, а во вторник эти же вопросы она обсудила в Вашингтоне.

Международные организации и мировые лидеры в последние недели постоянно говорят об угрозе глобального голода. По оценкам аналитиков российской компании «Совэкон», специализирующейся на изучении аграрных рынков, мировых запасов пшеницы на конец текущего сезона-2021/22 (закончится 30 июня) должно хватить примерно на 19 недель потребления. Эксперты Всемирного банка называют целый ряд причин сегодняшнего продовольственного кризиса, включая негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции на экономику бедных стран и цепочки поставок, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий, изменения климата и нашествий вредителей. В то же время в качестве главного нового фактора, усугубившего и без того тревожную ситуацию, в банке выделяют конфликт на Украине. Об этом же две недели назад говорили и на площадке Совбеза ООН. Так, господин Гутерриш заявил, что «вторжение Российской Федерации в соседнюю страну фактически положило конец украинскому экспорту продовольствия, а рост цен на основные продукты питания на 30% угрожает населению стран Африки и Ближнего Востока». По данным ООН, Украина и РФ вместе экспортируют 30% зерновых и 67% подсолнечника в мире. Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли отметил, что число людей, «марширующих на голодную смерть», из-за военных действий на Украине выросло на 47 млн — с 276 млн до 323 млн (подробнее о дискуссии в Совбезе ООН см. “Ъ” от 21 мая).

В Киеве утверждают, что в результате блокировки Россией портов на Черном море и «захвата части берега Азовского моря» Украина не может отправить на экспорт 22 млн тонн зерновых.

Об этом, в частности, заявил в своем видеообращении в понедельник президент Украины Владимир Зеленский. По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, только в портах заблокировано 1,5 млн тонн зерна.

Москва отказывается нести ответственность за проблему голода в мире и отвергает обвинения в блокировке портов, подчеркивая, что российские военные постоянно предоставляют гуманитарный коридор для выхода судов. По данным Минобороны РФ, в шести портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный — остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. «Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море»,— утверждают в военном ведомстве.

В конце прошлой — начале этой недели президент РФ Владимир Путин изложил российскую позицию в двух беседах — совместной, с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам президента Путина, трудности с поставками продовольствия стали следствием «ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций». В то же время он отметил, что Россия готова «содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами». Это также касается вывоза зерновых из украинских портов. «Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений»,— сказал президент РФ.

Как пояснил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, по итогам разговора Владимира Путина с президентом Эрдоганом была достигнута договоренность, что «турецкие коллеги постараются помочь в организации разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странам грузами, и договориться о том, чтобы эта операция произошла без каких-либо попыток укреплять военный потенциал Украины и наносить ущерб России». Об итогах разговора с российским президентом господин Эрдоган напрямую рассказал Владимиру Зеленскому. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в среду, что есть ряд технических вопросов, но все они могут быть решены в течение недели-двух в ходе переговоров на турецкой территории. В частности, в Турции 8 июня ждут Сергея Лаврова.

В то же время со слов главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу стало известно, что ООН предложила создать контактную группу по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. В нее должны войти представители ООН, Турции, России и Украины. «Мы дали принципиальное согласие. Появилась идея провести техническую встречу. По этому вопросу не достигнуто соглашения. Есть детали, которые нуждаются в обсуждениях»,— сказал он. Накануне в интервью турецкому агентству Anadolu господин Чавушоглу пояснил: «Украина не хочет захода российских кораблей в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие. Обеим сторонам нужны уверенность и гарантии». В частности, по предложению Франции Совбез ООН может принять резолюцию, где будут определены четкие рамки операции об экспорте украинского зерна из Одессы. Однако это не решает всех вопросов.

Так, господин Чавушоглу указал на еще одну проблему — санкции в отношении российских судов. Об этом неоднократно говорили и представители России.

«Хотя Запад очень громко напоминает, что зерно не подпало под санкции, они почему-то стыдливо умалчивают, что под санкции подпали суда, которые возят российское зерно: их не принимают в иностранных портах, европейских портах, их не страхуют. И в принципе все логистические, финансовые цепочки, которые связаны с поставками зерна на мировые рынки, они оказались под санкциями наших западных коллег»,— сказал в среду Сергей Лавров. На прошлой неделе председатель российского правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин также отметил, что компании, не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры, оказались отрезанными от мирового рынка зерна. В то же время экспортный потенциал России составляет 50 млн тонн на предстоящий сезон. В этом сельхозгоду (заканчивается 30 июня), по оценке Минсельхоза, экспорт составит более 37 млн тонн. Основными импортерами российского зерна по-прежнему остаются Турция, Египет, Саудовская Аравия, Азербайджан.

Надежда снять часть вопросов появилась благодаря посреднической миссии ООН. Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила во вторник, что Вашингтон поддерживает решение направить Ребекку Гринспен в Россию, а теперь — и в США. «Мы надеемся, что это приведет к некоторому стимулированию компаний, которые воздерживаются от поставок российского зерна и удобрений»,— сказала госпожа Томас-Гринфилд. Она признала, что компании, которые связаны с доставкой российского зерна и удобрений, «немного нервничают», хотя на этот груз не распространяются санкции. «Мы готовы направить им гарантийные письма, если это поможет побудить их, а также страховые компании поддержать усилия по вывозу зерна из России, которое так нужно мировому сообществу»,— сказала американский дипломат. Отвечая на вопрос о более широкой перспективе разблокирования судоходства в Черном море, она отметила, что «прежде всего нужно согласие всех сторон». «Это означает, что Россия согласится прекратить атаки на Украину, а Украина согласится на удаление мин»,— добавила она.

О поддержке усилий ООН и Турции по открытию коридора для судов в Черном море заявили и в ЕС. «Это было бы лучшим решением. Но мы не уверены, что это получится. Мы надеемся добиться такого соглашения, но мы не уверены»,— заявил во вторник в Брюсселе председатель Евросовета Шарль Мишель. По его словам, ЕС и ООН продолжают работать над другими вариантами вывоза зерна, в том числе через территорию Белоруссии и стран Балтии.

Марианна Беленькая